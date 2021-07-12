108'i yerel 118 pozitif vaka
108'i yerel 118 pozitif vaka
"Toplam 24.741 test yapıldı, 108'i yerel 118 pozitif vakaya rastlandı,50 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.741 olup, 108'i yerel 118 pozitif vakaya rastlanmış,50 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 108 kişi ise yerel vakadır.
36 kişi Lefkoşa, 53 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke, 6 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-1/ Göçmenköy-4/ Düzova-3 / Yenicami-1 /Surlariçi-2/ Hamitköy-7 / Yenişehir-2/ Meriç-1/ Metehan-2/ Gönyeli-4 / K.Kaymaklı-4 / Ortaköy-2 / Gelibolu-1
Girne
Girne Merkez-24 / Doğanköy-2 / Karaoğlanoğlu-3 / Çatalköy-2 / Yukarı Girne-1/ Erdemli-1/ Şirinevler-1/ Ozanköy-3 / Esentepe-1/ Zeytinlik-2/ Alsancak-10/ Lapta-2/ Taşkent-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-4 / Çanakkale-1/ Piyale Paşa-1/ Yeniboğaziçi-1/ Alaniçi-1/ Baykal-2
İskele
Yeşilköy-1/ Bahçeler-1/ Yenierenköy-1/ Mersinlik-1/ Aygün-1/ Kuzucuk-1
Güzelyurt
Zümrütköy-1
Lefke
Lefke Merkez-1/ Yeşilyurt -1
12 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.741
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 118
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 108
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.621. 722
Toplam Vaka Sayısı: 9184
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8120
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1028
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 880
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 88
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4797
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 380
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 941
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2866
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 23.649
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