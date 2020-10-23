10'u yerel 11 yeni vaka!
Bakan Pilli'den korkutucu açıklama
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2051 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, 10 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
23 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2051
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11
Ülke dışından gelen Vaka: yok
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 10
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 208.677
Toplam Vaka Sayısı: 885
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 814
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 66
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 44
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5
- Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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