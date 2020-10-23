10'u yerel 11 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2051 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, 10 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

23 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2051

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11

Ülke dışından gelen Vaka: yok

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 208.677

Toplam Vaka Sayısı: 885

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 814

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 66

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5