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10'u yerel 11 yeni vaka!

10'u yerel 11 yeni vaka!

Bakan Pilli'den korkutucu açıklama

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2051 olduğunu, 11 pozitif vakaya  rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, 10 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi. 

23 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2051
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11
Ülke dışından gelen Vaka: yok
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 10
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 208.677
Toplam Vaka Sayısı: 885
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 814
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 66
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 44
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5

  1. Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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