11 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün gelecek yönündeki beklentilerinizde hırslısınız. Mesleki konularda kendinize yön vermek isteyebilirsiniz. Dernek işlerinizle ilgilenmek için kendinize fırsat yaratabilirsiniz. Gün içinde enerjinizi atacağınız faaliyetler içinde olmanızda fayda var. Arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. Enerjinizi kontrol altına almaya çalışın.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün hedeflerinize ulaşabilmek için çaba sarf edeceksiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizi iyi tutmak isteyebilirsiniz. Toplum önünde olmak sizi mutlu edecek. İlerleyen saatlerde üzerinde çalıştığınız konularda fazla inatçı davranmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde sorumluluk alacağınız işler planlayabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gün içinde yeni şeyler öğrenmek için hevesli olabilirsiniz. Kendinizi keşfetmek için farklı yolculuklara çıkabilirsiniz. Gün içinde uluslararası konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızdaki artış, sizi yorabilir. Öğleden sonra ikili ilişkilerinizde tartışmalara neden olacak konulardan uzak durmanızda fayda var.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün maddi konular sizi duygusal yönden bağlayıcı olabilir. Ortaklaşa hareket ettiğiniz işlerdeki endişelerinizle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Yatırım konuları gündeminizi meşgul edebilir. Yenilenme içine girebilirsiniz. Öğleden sonra çatışmalı durumlar meydana gelebilir. Sakin kalmanızda fayda var. İçinize kapanmayın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün karşınızda muhatap olduğunuz kişilerle ilişkileriniz önem kazanabilir. Ani çıkışlar yapmamaya özen gösterin. Bazı konularda paylaşımcı olmanız gerekebilir. Eşinizin hayatındaki olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Öğleden sonra sizi uğraştıran durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sorumluluk almaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınıza yön kazandırmak isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızdan destek almak sizi hızlandıracaktır. Öğleden sonra temponuz artabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Tepkilerinize dikkat edin. Sağlığınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Küçük kazalara karşı da önlem alın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gün içinde yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Keyif aldığınız konularda harcamalar yapabilirsiniz. Öğleden sonra sevdiklerinize karşı daha yumuşak davranmaya özen gösterin. Enerjinizi yaptığınız işe yönlendirmeniz sizi rahatlatacak. Akşam saatlerinde sorumluluklarınızda artış olabilir. İlişkilerinizle ilgili ani kararlar vermeyin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün ailevi konular ön plana çıkabilir. Geçmişte kalan konularla tekrar yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinlemenizde fayda var. İlerleyen saatlerde tavrınız sertleşebilir. Konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz. Ev hayatınızda kazalara karşı küçük önlemler alabilirsiniz. Akşam saatlerinde yeni kararlar almanız muhtemel.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkileriniz gündeminizi belirleyebilir. Öğlen saatlerinde kendinizi daha atak hissedebilirsiniz. İşlerinizi bitirmeniz için uygun zamanlar var. Ani çıkışlar yapmamaya özen gösterin. Gününüzü sporla değerlendirebilirsiniz. Akşam saatlerinde sorumluluklarınız artabilir. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün kişisel yeteneklerinizi kullanarak işlerinizi düzenleyeceğiniz bir gündesiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konuda bazı düzenlemelere gitmek sizi rahatlatacak. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba sarf etmeniz gereken durumlar olabilir. Öğleden sonraki zamanlarda kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün yenilenme içinde olabilirsiniz. Kişisel olarak önem verdiğiniz işlerinize öncelik tanıyacaksınız. Sorumlu olduğunuz konulara yön vermek isteyebilirsiniz. Öğleden sonra daha aktif davranacağınız zamanlar var. Akşama doğru sorumluluklarınız artabilir. İkili ilişkileriniz sayesinde yapmak istediğiniz konuların üstesinden gelebileceksiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün farkında olmadığınız yerlerden gelecek sorunlarla başa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Enerjinizi doğru kullanmaya çalışın. Yaşayacağınız kayıplarla ilgili kabullenme içinde olabilirsiniz. Sizi hapseden dış olaylara karşı dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde sorumlu olduğunuz konulara yön vermek isteyebilirsiniz.