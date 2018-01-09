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11 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ!

11 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ!

Hastaneye yetişemedi!

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Vadili’de 11 aylık erkek bebek Tatenda Dhliwayo, yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 12:30 sıralarında, Vadili’de sakin Tatenda Dhliwayo (E-11 Aylık), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

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