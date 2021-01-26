11 aylık süreçte kamu okullarına online eğitim olanağı sağlamak için adım atılmadı

Özdenefe, 11 aylık süreçte kamu okullarına online eğitim olanağı sağlamak için adım atılmadığını savunarak, hükümete bundan sonra neler yapmayı planladıklarını sordu.

Pandemi sürecinde dünya genelinde çocukların denetimsiz bırakılması nedeniyle bağımlılıkların arttığını dile getiren Özdenefe, bağımlılık konusuyla ilgili neler yapılmasının planlandığını bilmek istediğini söyledi.

Özdenefe, kaosun yüksek eğitime de taşındığını ve hatalı uygulamalarla bu sektöre de güvenin sarsıldığını savunarak, bu sektörlerin geliştirilmesi için neler planlandığını sordu. EBA için 9 milyon TL verildiğini ancak 2021’de ne kadar verileceğinin bütçede yer almadığını belirten Özdenefe, bu programı kimlerin ne kadar kullandığını bilemediğini aldığı bilgilerin bu programın pilot uygulama olarak görüldüğünü anlattı.

Özdenefe, kimin kullandığının bilinmediği bir programa bu şekilde kaynak aktarılmasını anlayamadığını belirterek, yarından sonra kullanılacak mı diye sordu. Eğitim sistemiyle ilgili eleştirilerde bulunan Özdenefe, ülkenin genelinde olduğu gibi eğitim alanının da en büyük eksikliğin denetim olduğunu söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin eğitimiyle ilgili yaptıkları yasa çalışmasının ne noktada olduğunu soran Özdenefe, bütçe görüşmelerinin çok uzamaması ve çabuk tamamlanması için mutabakata varıldığını hatırlatarak, “belki iş yapar toplumun önünü açarsınız diye” dedi. 4 yüz bin TL ayrılan uzaktan eğitim bütçesinin ne kadar işlevsel olacağını soran Özdenefe, bu bütçeye bakarak eğitimdeki kayıpların devam edeceğini görebildiğini söyledi, hükümetin de eğitimdeki eksiklikleri giderme yoluna girmesi için bir kriz masası oluşturulmasını önerdi.