11 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Partnerinizle ilişkinizde kendinizi baskı altında hissettiğinden endişeli olabilir; her an itiraz etme eğilimi gösterebilirsiniz. Daha sakin olmanızda fayda var. Gün içinde girişimci ve cesur yönünüzü de ortaya çıkaracak gelişmelere açıksınız. Son günlerde kilolarınıza dikkat etmelisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İş yerinizde kendinizi baskı altında hissediyor olabilirsiniz. Ancak işlerin yoğunluğu nedeniyle sizden beklenti yüksek. Daha planlı bir çalışmayla üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz. Son zamanlarda partnerinizle yeni gelişmeleri paylaşabilirsiniz. Yeni bir dönemin kapısı açılıyor. Heyecanlı günler sizi bekliyor.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Son zamanlarda maddi konular sizii oldukça huzursuz etmekte. Kaynaklarınızı doğru kullanıp kullanamamanın getirdiği endişeyi yaşayabilirsiniz. Risklere açık olduğunuzdan bu sizde fazladan yüke sebep olabilir. Ancak ortaklı gelirlerden ve eşinizin kazançlarından faydalanma şansınız da var. Lehinize çevirmek için fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün ev veya gayrimenkulden kaynaklı bir durum için etraflıca değerlendirmelerde bulunmanız gerekebilir. Günün ikinci yarısında ise hiç beklemediğiniz fırsatlarla karşılaşma olasılığınız yüksek görünüyor. İşinizdeki fevri tavırlarınız arkadaşlarınızla ilişkilerinizi zedeleyebilir. Solunum yollarınızdaki enfeksiyonlara dikkat.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bir süredir hedeflerinize erişmiş olmanıza rağmen yeni bir şeylere başlamanın tedirginliğini hissedebilirsiniz. Başarılı olabilmek ve ilerleme kaydedebilmek için doğru bildiğiniz kuralları esnetmeniz gerekebilir. Otorite konumundaki kişi ve kurumlarla olan işler üstünüzde baskı yaratabilir. Gelişmeleri zihninde büyütebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bu hafta girişimci yönünüzü ve rekabetçi tarafınızı öne çıkaracağınız bir ruh halindesiniz. Bir yandan gruplar içinde, takım çalışmalarında yer alırken yeteneklerinizi ortaya koymaktan da çekinmeyeceksiniz. Aldığınız görevlerde, sosyal yaşamda kendi isteklerinizi yaptırmak için ısrarcı olacak; baskılara karşı direneceksiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

İşinizdeki çalışmalarınızdaki özgüveniniz sizi farklı kılıyor. Bugün özellikle sabah saatlerinde ikna kabiliyetiniz de yüksek seyredeceğinizden fikirlerinle ve söylemlerinizle karşındakileri etkileyebilirsiniz. Günün ikinci yarısı ise iş yoğunluğunuz daha da artabilir. Bir süredir ertelediğiniz sağlık sorunlarınız sizi üzebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugünlerde aşk hayatınızda yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Ancak tutkularınızın veya geçmişte yaşadıklarınızın sizi yolunuzdan geri çevirmesine izin vermemelisiniz. Yatırımlarınız ve aileden gelen kaynakların yönetimi veya paylaşımıyla da alakalı yeni durumlar gündeme gelebilir. Gelişmeler beklentilerinizi yükseltebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yaza girerken yeni başlangıçlar içine girebilirsiniz. Ruhunuzun derinliklerinde olan mücadeleci yönünüzü ortaya çıkaracak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle günün ilk saatlerinde hedeflerinize hırsla ve tutkuyla yönelebilirsiniz. Aile içinde gerilime neden olabilecek olaylarda liderliği ele alarak işleri tatlıya bağlayan kişi olabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün yakın çevrenizle ilgili geçmişten kaynaklanan ve unutamadığınız bir konu tekrardan gündeme gelebilir. Günün ilerleyen saatlerinde bazı kopuşlar yaşayabileceğiniz gibi yeniden görüşme kararı da alabilirsiniz. Yurt dışı, hukuk veya eğitimle alakalı seni ümitlendirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızdaki yeni gelişmeler sizi heyecanlandıracak.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Son günlerde partnerinizle yaşadığınız gerilim giderek artıyor. Artık sakince ve açıklıkla konuşmanız gerekiyor. İlk adımı atmaktan çekinmeyin. Gergin haliniz işinize de yansıyor. Özellikle ekip çalışmalarında sizi zorlayan ve baskı altına alan durumlar oluşabilir ve be maddi durumunuzu da etkileyebilir. Bir süre kendinize zaman ayırın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Her ne kadar parasal konularda rahatladığınızı düşünseniz de gün içinde yaşananlar maddi alanda yeni hamlelerde bulunmanızı gerektirebilir. Hedeflerinize ulaşabilmek için başkalarının parasal desteğine ihtiyacınız olabilir. Ailenizin sizin desteğine ihtiyacı olabilir.