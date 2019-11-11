11 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün partnerinizle zaman geçirmek istiyor olabilirsiniz. Onu özlemiş olmalısınız. Birlikte baş başa zaman geçirebileceğiniz bir gün ama yine de planları son dakika yapmamaya çalışın.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Muhtemelen eski iş arkadaşınız olan bir kadın bugün beklenmedik bir şekilde sizi ziyarete gelmek isteyebilir. Eğer dikkatli olmazsanız bu kişiyle istemediğiniz bir tartışmanın içinde bulabilirsiniz kendinizi. Soğukkanlı olup bir an önce bu kişiden uzaklaşmaya çalışın.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün hala aklınızdan çıkaramadığınız eski sevgiliniz size ulaşmaya çalışabilir. Böyle bir durumda gerçekten ne yapmak istediğinizi ve neyin doğru olacağını düşünün. Ona göre hareket edin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün yapacağınız her işin altından kolaylıkla kalkacaksınız. Unutmayın ki bu işler için ne kadar yaratıcı olursanız olun sizin fikirlerinize karşı çıkacak birileri mutlaka olacaktır. Böyle durumlarda asla kendi fikirlerinizden ödün vermeyin ve ikna edici bir şekilde davranın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Partnerinizle beraber heyecan verici yeni bir şeyler denemek istiyorsunuz. O zaman el ele verin ve sizi nelerin heyecanlandıracağını düşünün. Beraber yeni maceralara yelken açın!

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün yerinizde saymak bir yana sanki geriye doğru gidiyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Bu durum canınızı sıkıyor olmalı. Kendinizi yaptıklarınıza odaklamalı ve dikkatinizi dağıtacak etkenlerden uzak durmalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Yataktan kalktığınızda kendinizi çok yorgun hissetmiş olmalısınız. Bundan dolayı da canınız hiçbir şey yapmak istemiyor olabilir. Fakat bir an önce hareketlenmeye başlamazsanız kendinizi daha da bitkin hissedeceksiniz bizden söylemesi!

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Kendinizde beğenmediğiniz fiziksel özelliklerinizin gözünüze son zamanlarda daha çok battığını fark ediyorsunuz. Bugün bu özelliklerinizi nasıl daha iyi hale getirebileceğinizi düşüneceksiniz. Sevdiğiniz bir arkadaşınıza da bu konu hakkında danışabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Son zamanlarda normalde olduğunuzdan daha duygusal hissediyor olabilirsiniz. Kendinize ve çevrenize iyi davranmaya çabalıyorsunuz. Etrafınızdaki kişiler de bu özelliğinizi takdir ediyor olmalı.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Çalışma arkadaşlarınızla yaşadığınız iletişim problemi yavaş yavaş ortadan kalkacak. Bu durum önümüzdeki birkaç gün için de aynı pozitiflikle devam edecek. Bu fırsatı kaçırmayın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Paranızı nasıl harcadığınıza dikkat etmelisiniz. Yoksa ani bir şekilde para kaybetmeye ve zorlanmaya başlayacaksınız. Yatırım yapmak için en kötü zamanlardan biri, bunu dikkate alın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bir şeyler yazmak istiyorsanız bunu yapmanız için en doğru günlerden biri. Tahmin ettiğinizin aksine hayal gücünüzle ilgili bir sıkıntınız yok. Tek sorun kendi yeteneğinizi ciddiye almamanız.