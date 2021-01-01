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11 Kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

11 Kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

11 Kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 31.12.2020 – 01.01.2021 (22:00 – 05:00 saatleri) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 11  kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işleme gidilmiş olup,  soruşturma devam etmektedir.   

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