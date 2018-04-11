11 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Finansal olarak planlama yapabileceğimiz gündesiniz. Gelecek hakkında yeni fikirler, planlar gündeme geliyor. Daha umutlusunuz. Size güvenen ve seven kişilerden önemli destekler alabilirsiniz. Arkadaşlıkların getirdiği imkanları kullanabilirsiniz. Daha paylaşımcı olabileceğiniz bir gündesiniz. Olumlu durmak sayesinde sorunlar daha kolay aşılabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yakın çevrenizde hareketli bir gündesiniz. Tamamlanmayan konular üzerinde düşünebilirsiniz. Düşüncelerinizi gözden geçirmeye bakın. İlişkilerinizde kontrolünüzde olmayan gelişmeyen dikkat çekiyor. Olaylara daha objektif yaklaşmanız yararınıza olacaktır. Ortaklaşa bir konuyu gözden geçirmeye bakmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Aile arasında iletişim sorunları gündeminize gelebilir. Ancak bu durumu ertelemek isteyebilirsiniz. Geçmişe yönelik konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Biraz yalnız kalıp düşünmek faydalı olacak. İlişkilerinizde daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Para ile ilgili iyi haberler alabilirsiniz. Bugün duygusal alanda daha pozitif olmaya bakmalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Yaptığınız iş ile ilgili yeni fikirler üretmek isteyebilir yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Bugün sosyal çevreniz oldukça hareketli gözüküyor. Keyif aldığınız kişilerle görüşmek ve zevk aldığınız şeyleri yapmak isteyebilirsiniz. Para harcamak için güzel bir gündesiniz. Eşiniz veya sevgilinizle yaşadığınız sorunlar çözülmeye başlıyor. Daha olumlu beklentiler var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İş yerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Yaptığınız plan ve programlar gün içinde işlerinize kolaylık getirecek. Uğraştığınız işlerle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Bu arada gizli kalmış konular da ortaya çıkabilir. İkili ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Yeni finansal haberler doğrultusunda kararlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Ailevi konularda yeni sorumluluklar yüklenebilirsiniz. Yakın beraberliklerde bazı keyifsiz anlar gündeme gelebilir. Bu konuyu nasıl çözebileceğinizi düşünmek için yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İç sesinize kulak vermek vermelisiniz. Olayları fazla abartmamak gerekiyor. Kendi kendinizi yıpratmamaya bakmalısınız. Bugün çok şey öğrenebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Düşünceleriniz doğrultusunda biraz kötümser bir ruh halinde olabilirsiniz. Sonuçlar her zaman planladığımız gibi olmayabilir. Kontrolümüz dışında gelişen beklenmedik ödemeler karşınıza gelebilir. Parasal konularla ilgili yapılanma sürecine girebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yanlış anlaşılma ve kırgınlıklara dikkat etmelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Farklı girişimler içinde bulunmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yeni ufuklara açılmak için kuvvetli bir istek duyabilirsiniz. Özgürlük duygusu ile yeni planlar yapabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular da gündeminize gelebilir. Finansal konularınız ile ilgili yeni bir değişikliğe gidebilirsiniz. Bu konuda plan ve stratejiler geliştirebilirsiniz. Daha kontrollü ve sakin kalmaya özen gösterin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Maddi konularınız hakkında daha net, önünüzü görebileceğiniz planlar yapabilirsiniz. İş hayatınızda hedeflerinize ulaşmak için daha çok çalışacaksınız. Ailenize daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir. Geçmişte yaşanan bazı olaylar gündeminize bir anda girebilir. Değişikliklere, sürprizlere daha açık durmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Finansal açıdan hareketli bir gün yaşayabiliriz. İleriye dönük planlarınızda yeni gelişmelere açık olabilirsiniz. Sizi yoran ilişkilerinizde kişilere mesafe koymanız gerekebilir. Arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirmek için bir yerlere gitmek size iyi gelecektir. Belki gizli kalmış bir konu su yüzeyine çıkabilir. Bu konularla ilgili kayıplar gündeme gelebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Geçmişte kalan, sizin için önemli olan olaylar karşınıza çıkabilir. İlişkilerinizdeki huzursuzluklara dikkat etmeniz ve alttan almanız yararınıza olacak. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı size destek olamayan kişiler hayatınızdan çıkabilir. Sakin ve kontrollü olmaya çalışmalısınız. Harcamalarınızla ilgili gelişmeler de gündeme gelebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Finansal konular gündeminize daha sık gelebilir. Yeni başlangıçlara ve yeni fikirlere açıksınız. Bir an önce yeniliklere adım atmak için heyecan duyabilirsiniz. Bugün kendinizle ilgili konular üzerinde yoğunlaşıyorsunuz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz olaylara karşı dikkatli olmalısınız. İlişkilerinizde daha fazla sorumluluk gündeme gelebilir.