11 öğrenciye ileri tetkik yapılacak’

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yayınlanan Gündem+ programına telefonla katılarak Koronavirüsle ilgili ülkedeki son bilgileri aktardı.

Sağlık Bakanı Pilli, yurtdışından gelen ve Çatalköy’deki Malpas Otel’de gözetim altında tutulan öğrencilerin karantina sürelerinin dolduğunu ve bugün evlerine gönderilmeye başlandığını belirtti…

Pilli, öğrencilerin gruplar halinde otelden ayrılmaya başladıklarını belirtti.

Öğrencilere yapılan 207 testte herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Pilli, 11 öğrenciye ileri tetkik yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, saat 17.00’de ise yapılan tüm testlerin sonuçlarını BRT aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Bakan Pilli dün de BRT’ye son durumla ilgili bilgi vermişti…

Dün 85 test yapıldığını, 1 pozitif vaka daha tespit edildiğini ifade eden Pilli, pozitif vaka sayısının bu rakamla 70’e yükseldiğini kaydetmişti.

Pilli yoğun bakımda tedavisi süren 3 hasta olduğunu da vurgulayarak, bu hastaların durumlarının stabil olduğunu, tedavisi devam eden 40 hastanın durumunun da iyi olduğunu aktarmıştı.

Kovid-19 çalışmalarında görevli kişilere ve 5 büyük market çalışanlarına yapılan testlerde herhangi pozitif bir sonuca rastlanmadığını da kaydetmişti.

BRTK