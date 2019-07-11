11 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Çevresel faktörlerden kaynaklanan, oluşumlar sizin için önemli olacak. Karşılıklı fikir çatışmaları yaşayacağınız bu gün, finans konularını kendi lehinize çevirecek gerekli donanıma sahip oluşunuz, sizin için olumlu bir avantaj. Tatil gününde bile iş düşünmeniz, duygusal ilişkilerinizi olumsuz etkileyebilir. Partnerinizin düşüncelerine önem vermelisiniz.



BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İlişkinizde öz benliğinizi ortaya koyarak, isteklerinizde diretmeniz sizin için olağan bir şey. Bugün partnerinizle karşılıklı özel bir gün geçirebilirsiniz. Onun bazı istekleri size ters gelebilir fakat, duygu dağarcığınız öylesine yoğunki, onun sizi anlaması bazen çok zor oluyor. Alınganlık yapmanın zamanı değil artık. Teslimiyetçi olmanız olumlu olacak.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Ay, bilinç altınızı etkiliyor ve arzularınızda oluşan artış, isteklerinizde diretmenize yol açıyor. Süregelen bir ilişkiniz varsa, ona duygusal boyutta ulaşmanız mümkün. Karşınızdaki kişiyi çok çabuk hissediyor olmanız, çoğu zaman bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmanıza neden oluyor.O, sizin değişimlerinize ayak uydurmakta zorlanıyor.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Ay, çevresel ilişkilerinizde sabit değerlerin ortaya çıkmasını sağlıyor ve yapıcı beraberlikler içindesiniz. Bugün enerjinizi etrafınıza yansıtabilecek ve karşılığını alacaksınız. Görüşmek istediğiniz dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak aktiviteleri paylaşacak olmanız, sizi olumlu bir şekilde motive edecek.. Ani hareket etmeniz, küçük kazalara neden olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Kendi isteklerinizle başınız dertte. Sürekli yoğun bir tempo içindesiniz ve bir çok işi, zincirleme başarmak gibi, bir zorunluluğunuz yok Bugün içsel temponuzu dengelemelisiniz. Sosyal ilişkilerinizi inatçı bir şekilde sürdürerek, yapmayı arzuladığınız yeni oluşumları, yaşama geçireceksiniz. Fikir almayı denemeli ve daha cesur olmalısınız..



BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İç dünyanızın farklılığını hiç kimseyle paylaşmanız mümkün değil. Çevrenizle iletişim konusunda yaşadığınız sorunları, kendi bünyenizde biriktiriyor, sonrada dışsal sakinliğinizi yanlış yansıtıyorsunuz. Ay bugün felsefe yönünüzü ortaya çıkarıyor. İçine kapanık bir tablo çizerek, sevdikleriniz için merak konusu olacaksınız. Bugün yürüyüş yapmalısınız.



TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Satın alma duygunuz oldukça yoğun. Her an bir çılgınlık yapabilirsiniz.Bugün alış veriş yerine, dost toplantılarını tercih edebilirsiniz. Tüm hafta boyunca kişisel savaşlarınız çok fazla oldu ve çevrenizde bozulan ilişkileri düzeltme konusunda arabuluculuk yapmak zorunda kaldınız. Yardımseverliğiniz, bazen sizin aleyhinize gelişiyor.



AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Ketum ve inatçı tavrınız yüzünden, ilişkilerinizi olumsuz yöne sürüklüyorsunuz. Bugün Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, paylaşımcı ve olumlu yönleriniz ortaya çıkacak. Partnerinizle uygun ve romantik bir gün olabilir. Sıra dışı bir şey yaşamak istemiyorsanız, olayları derinlemesine düşünmemelisiniz. Dostlarınızdan ilginç teklifler var.



YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Karşıt burcunuz İkizlerde ilerleyen Venüs sizin duygusal ilişkilerinizi karıştırıyor. Bugün kafanızın içi çok karışık olacak. Sabit değerlerinizi korumak adına verdiğiniz tavizler canınızı sıkmasına rağmen, Boğada ilerleyen Ay toplumsal ilişkilerinizde, yaratıcılığınızı destekliyor ve, bazı sağlam dostluklar kurmanıza da yardım ediyor.Bugün her şeyden etkileneceksiniz.



OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş birliği içinde olduğunuz kişilere duygusal davranmaktan vazgeçmelisiniz. Siz güçlü mantığı olan birisiniz ve çoğu kez hatalarınızı bu zayıf anlarınızda yapıyorsunuz. Bugün size ulaşmaya çalışan kişiler olacak ve sizin için önemli olabilir. Bazı teklifleri geri çevirmeden önce düşünmelisiniz. Eski dostlarınız sizden haber bekliyor.



KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Ailenizle birlikte yapacağınız küçük ziyaretler için uygun bir gün. Bazı eski olayların hızlı bir şekilde muhasebesini yapın fakat kafanızda hemen bitirin. Duygusal beraberliklerinizde yaşadığınız sorunlar ve beklentiler, sizin kendinizi yanlış yönlendirmenizden ileri geliyor. Yeni birliktelikler için oldukça uygun bir dönem. Sürprizlere hazır olun.



BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Vazgeçmek istemediğiniz bazı değerler yüzünden zaman kaybediyorsunuz. Güçlü dostlukların gündemde olacağı bu gün içindesiniz. Eksiklerinizin farkında oluşunuz, sizin için bir avantaj ve onlarla bu yönünüzü paylaşmalı ve fikirlerini almalısınız. Siz, sadece kendi duygularınızla yaşadığınız için, kaçırdığınız şeyler olabilir. Daha dikkatli olmalısınız.



