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  3. 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARABA ÇARPTI!
11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARABA ÇARPTI!

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARABA ÇARPTI!

Kaza!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 13.00 sıralarında, Çamlıbel’de Kardelen Sokak üzerinde, Destine Ersalıcı (K-29), yönetimindeki NG 691 plakalı araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun sağında park halinde bulunan minibüsten inip yolun soluna geçmeye çalışan Eyüp Enes Akbal (E-11)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Eyüp Enes Akbal kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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