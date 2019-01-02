11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARABA ÇARPTI!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 13.00 sıralarında, Çamlıbel’de Kardelen Sokak üzerinde, Destine Ersalıcı (K-29), yönetimindeki NG 691 plakalı araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun sağında park halinde bulunan minibüsten inip yolun soluna geçmeye çalışan Eyüp Enes Akbal (E-11)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Eyüp Enes Akbal kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.