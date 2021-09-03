114’ü yerel 141 pozitif vakaya rastlandı
114’ü yerel 141 pozitif vakaya rastlandı
"Toplam 7790 test yapıldı, 114'ü yerel 141 pozitif vakaya rastlandı, 187 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7790 olup, 114'ü yerel 141 pozitif vakaya rastlanmış, 187 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 114 kişi ise yerel vakadır.
46 kişi Lefkoşa, 27 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
3 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7790
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 141
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25
Yerel Vaka Sayısı: 114
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 187
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .479.278
Toplam Vaka Sayısı: 16.854
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 14.368
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2024
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 130
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1767
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 108
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 63
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4101
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 524
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 439
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3802
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 43.842
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