116 İŞ YERİ DENETLENDİ!

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi başkent Lefkoşa’da bulunan iş yerlerine yönelik sıkı denetimlerine devam ediyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi’nin geçen hafta 116 iş yerine yaptığı denetimler sonucunda 4 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildiği, Totally Kids isimli işletmeye sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildiği kaydedildi..

Açıklamada, Kayıkhane Off Licence isimli iş yerinden 4 birim, Şakacı Market isimli iş yerinden 1 birim, Beren Off Licence isimli iş yerinden 1 birim ürünün uygun olmayan şartlarda muhafaza edildiği için müsadere edildiği de belirtildi.

Ekiplerin 27 Şubat tarihinde 20 ayrı Uht Süt ürününden numune aldığı ifade edilen açıklamada, Veteriner Dairesi Laboratuvarında yaptırılan analizlerde tümümün tüketiminin uygun olduğu tespit edildiği de bildirildi.