1170 Doz Pfizer Biontech aşısı teslim alındı

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan, Avrupa Birliği tarafından gönderilen 1170 doz Pfizer Biontech aşısının daha bugün teslim alındığını açıkladı.

Soydan, diğerlerinden farklı olarak bu aşıların donmuş geldiğini ve -70 derece buzluğa konduğunu belirtti.

Soydan, aşılama programının bugün öğleden sonra Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından açıklanacağını bildirdi.