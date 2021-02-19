Bakan Pilli: "Toplam 5056 test yapıldı, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,Son 24 saatte yapılan test sayısının 5056 olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını ,1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu ,11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 9 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

19 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5056

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 11

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 69

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 494.658

Toplam Vaka Sayısı: 3171

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2673

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 475

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 97

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 371

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 22

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7