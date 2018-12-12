12 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gün içinde iş hayatınızda alacağınız desteklerle işlerinize ivme kazandırabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili değişimler yaşayacağınız zamanlar var. Arkadaşlarınızla birlikte sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak sizi rahatlatacak. Keyif veren uğraşlarınıza zaman bulacaksınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün iş hayatınızda bürokratik engellere takılan işlerinizi toparlamak ve yön kazandırmakla uğraşabilirsiniz. Üstlerinizle iletişimde olacağınız zamanlar var. Hedeflerinize ulaşmak için bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konularda sizi meşgul edebilir. Planlarınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gün içinde yabancılarla ilgili konularda meşguliyetiniz artabilir. Ruhsal olarak özgürleşmek isteyeceğiniz zamanlar var. Kendinizi keşfetmek için yeni ufuklara açılmak size iyi hissettirebilir. Hayatınızın nasıl göründüğünüzü sorgulayabilirsiniz. Günlük rutininizdeki işleri tamamlamak için efor sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Akışta kalın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Ortaklaşa yapılan konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Kriz yaratan durumları iyi organize etmeniz gerekebilir. Borç alacak ilişkileri bugün sizi yorabilir. Sorumlu olduğunuz konuları daha hızlı ilerletmek isteyebilirsiniz. Alacağınız yardımlar sizi ilerisi için endişelendirebilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün karşınızdaki kişilerle denge içinde olmaya özen gösterebilirsiniz. Bazı konularda daha toleranslı olmanız gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konuların yönünü netleştirmek için konuşmalar yapmanız gerekebilir. Bu gibi durumlarda karşıt fikirler doğabilir. Sizi uğraştıran durumlara daha temkinli yaklaşmanızda fayda var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Çalışma hayatınızdaki konularda kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bireysel olarak fikrinizi ortaya koyabilirsiniz. Endişe duyduğunuz konuları dile getirmek bazen yorucu sonuçlar doğurabilir. Hizmet aldığınız kişilerle planlar içinde olabilirsiniz. Değişimlere açık zamanlardasınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz kişilere zaman ayırabilirsiniz. Hobileriniz için harcama yapmak size keyif verecek. Sorumlu olduğunuz işleriniz için risk alabileceksiniz. Aşk hayatınız için yaratıcılığınızı kullanacağınız bir gündesiniz. Farklı şeyler ortaya koymak size iyi hissettirecektir. Evinize zaman ayırabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Gün içinde ailevi konular önem kazanacak. Babanızla ilgili konulara daha fazla zaman ayırmak zorunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde önünüzdeki engelleri aşmak için çaba sarf edeceğiniz zamanlardasınız. Gün içinde güven arayışına gireceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kendi iç sesiniz size yardımcı olacak.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışma ve konuşmalarla işlerinize yön verebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda çaba sarf etmeniz gerecek. Yakın çevrenizdeki ilişkiler gün içinde önem kazanabilir. Kulağınıza dedikodular gelebilir. Gün içinde yapacağınız ticari sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün cüzdanınızı ilgilendiren maddi konularla daha fazla uğraşabilirsiniz. Yeteneklerinizi bu yönde geliştirmek isteyebilirsiniz. Kendiniz için yeni deneyimlerde bulunmak sizi farklılaştırabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sorumlu olduğunuz işlere yön kazandırmanızı sağlayacak. Gün içinde bazı değişiklikler yapabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gün içinde kişisel hassasiyetiniz olan konular sizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Bedeninizle ilgili konularda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Akşama doğru bireyselliğinizi ortaya koyacağınız davranışlar ortaya koyabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişiler bundan çok hoşlanmayabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili konular sizi meşgul edecektir. Psikolojik olarak korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Ruhsal gelişiminiz için önemli bir süreç olabilir. İlerleyen zamanlarda bazı şeylerin değiştiğini hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.