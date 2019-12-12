12 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün insanlar size iltifat ettiğinde bunları cömertçe kabul edin. Alçakgönüllü olmaya çalışmayın ve bu iltifatlara değer olduğunuzu kabullenin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İş yükünüzün ne kadar fazla olduğunun farkında olmayabilirsiniz. Fakat bunun farkında vardığınız anda diğer insanların yaptığı gibi paniğe kapılmayacaksınız. İçinizdeki güç ne yapmanız gerektiğini size fısıldıyor olacak.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün elinize büyük bir para geçecek fakat bu konuda dikkatli davranmazsanız bazı yanlış anlaşılmalar oluşabilir. Elinize para geçtiği için birilerine bir şeyler ısmarlamak istemeniz hoş bir davranış. Fakat arkadaşlarınızın bunu görgüsüzlük olarak anlamadığından emin olun.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Tanıdığınız birinin sizden bir sır sakladığını düşünüyorsanız haklısınız. Her zaman güçlü olan hisleriniz son günlerde daha da kuvvetli bir hal almış durumda. Bunun da yardımıyla sizden gizlenen büyük bir sırrı çözeceksiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün neşeniz yerinde. İş arkadaşlarınız ve dostlarınız sizin sayenizde çok eğleniyorlar. Hatta içlerinden biri sizin bu mizah anlayışınızdan daha romantik bir şekilde etkileniyor denebilir. Gözünüzü açık tutun!

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Yaşadığınız olaylara bugün yepyeni bir bakış açısıyla bakma yetisine sahipsiniz. Sorunlarınıza bu açıdan baktığınızda önceki günlerdeki gibi büyük gözükmediğinin farkına varacaksınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bitiş çizgisine ulaşmıyor olmanız ilerleme kaydetmediğinizi göstermez. Dün ve bugün nerede olduğunuza ve yarın nerede olmayı planladığınıza odaklanın. Yarışın finaline odaklanmak her zaman moralinizi yüksek tutmaya yaramaz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün biraz egzersiz yapmanızda fayda var. Bu egzersiz fiziksel olarak aktif olmanızı gerektirmiyor. Sadece hayal gücünüzü kullanarak zihninizi harekete geçirmelisiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İlişkinizi başka insanların ilişkileriyle kıyaslamanız yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri. Her ilişkinin kendine has bir dinamiği olduğunu hatırlamalı ve şu anki durumunuzun tadını çıkarmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün fazla gerginsiniz ve her şeyi çok ciddiye alıyorsunuz. Çok önemli bir sınavınız olsa bile ya da çok kritik bir toplantıya girecek olsanız bile biraz daha rahat davranmaya çalışmalısınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün bulunacağınız yeni bir ortamda tüm gözler sizin üstünüzde olacak. Yeni bir ilişki olasılığı ise çok yüksek. Enerjinizi yüksek tutmaya aynen böyle devam etmelisiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Büyük değişiklerin bir gecede olmayacağı gerçeğini artık kabullenmelisiniz. Böyle önemli olayların olması uzun zaman alır. Beklediğiniz değişim bir insanla veya bir durumla ilgili olması fark etmeksizin sonuca ulaşmak için sabırlı olmanı gerekiyor.