12 AY HAPİS YATACAK!

Ocak ayında Alsancak’ta 500 Euro karşılığında 28 gram Hintkeneviri “Alma-tasarruf” suçlarından Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ürdün’lü Mohd Abusalah aleyhindeki dava karara bağlandı

Devrim DEMİR

Alsancak’ta Ocak ayında uyuşturucu baskınında yakalanan ve ülkede 1 yıldır kaçak olduğu ortaya çıkan Mohd Abusalah aleyhindeki dava Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Ülkede 16 aydır kaçak olan kalan ve uyuşturucu suçu işleyen Abusallah oy birliği ile 12 ay hapse mahkûm edilirken, kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu okudu.

Uyuşturucu suçlarında yüzde otuz artış

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararı okuayn Pınar Beyoğlu, sanık Mohd Abusalah’ın Ocak ayında Alsancak’ta gerçekleşen operasyonda yakalandığını anlattı.

Beyoğlu, Abusallah’ın 500 Euro karşılığında 28 h-gram Hintkeneviri “Alma, tasarruf” suçlarından yargılandığını söyledi.

Abusallah’ın yapılan sorgusunda ise ülkede 2017 yılından bu yana kaçak olarak kaldığına dikkati çekti.

Ülkede uyuşturucu suçlarının 2016 yılına göre 2017 yılının tamamında yüzde otuz artış gösterdiğine değinen Beyoğlu, bir ülkede güvenlik için öncelikli olarak giriş ve çıkışlarda büyük özveri gösterilmesi gerektiğine vurgu yaparak Abusalah’ı 12 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Havadis