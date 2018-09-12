12 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gün içinde planlarınızda değişiklik olabilir. İşleriniz planladığınız akışta ilerlemeyebilir. Eşinizle ilgili konularda yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendinizi daha rahat ifade etmeniz mümkün. Dengenizi korumanız gereken anlar olabilir. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Farklı konularla ilgilenmek istemeniz olası.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çalışma hayatınızdaki değişikliklere odaklanabilirsiniz. Gruplar içinde planlar yapabilirsiniz. Aldığınız sorumlulukları ileriye taşımak için elinizden geleni yapacağınız bir gündesiniz. Finansal konularda bazı değişiklikler yaşamanız olası. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Kendinizi daha derin duygular içinde hissedebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yapmış olduğunuz işlerde denge ve uyumu bir arada hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Vermiş olduğunuz emeğin size keyifli bir şekilde dönmesi sizi motive edecektir. Uğraştığınız işlerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda keyifli haberler alırsınız. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zaman geçirebilir felsefi konulara dalabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün ailevi konularda duygusal olarak engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Geçmişe ait olaylar tekrar gündeme gelebilir. Gün içinde kendinizi net ifade edebilirsiniz. Ailenizle ilgili konularda uyum ve dayanışma söz konusu olacaktır. Kariyeriniz ile ilgili konularda rahatlıkla atılımlar yapabilirsiniz. Şans sizden yana olacak.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gün içinde koşullar keyifli bir hale gelebilir. Kendinizi sosyal çevrenizde rahatlıkla ve keyifle gösterebilirsiniz. Yapmış olduğunuz işlerinizde şans sizden yana olacaktır. Farklı ve marjinal fikirler üretebilirsiniz. Bu fikirlerinizi hayata geçirmek için dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızdan tanıtımlar yapabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün işlerinizle ilgili farklı ve güzel fırsatlarla karşılaşmanız mümkün. Şanslı zamanlar içerisindesiniz. Maddi, manevi değerlerinizi yükseltmek için uygun zamanlar. Gün içinde endişeli bir ruh hali içerisinde olsanız da olayları abartıyor olabilirsiniz. Detaylara takılı kalmadığınızda mevcut şanslarınızın farkına varmanız mümkün.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gün içinde eviniz ve ailenizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Var olan problemleri bugün rahatlıkla çözmeniz mümkün. Evinizi uyumlu ve dengeli hali getirmek için şans sizden yana olacaktır. Yapmış olduğunuz işlerinizde ortaklı konularda iş arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir günde olabilirsiniz. İkili ilişkileriniz de önem kazanabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün ikili ilişkileriniz ile ilgilenebilirsiniz. Eşinizle veya sevgilinizle uyumlu, keyifli paylaşımlarınızın çoğalacağı zamanlar içerisindesiniz. Finansal konularınızda şans sizden yana olacaktır. Takip ettiğiniz işlerinizde sürpriz gelişmeler yaşamanız mümkün. Akşama doğru sevdiğinizle keyifli planlar yapabilir romantik anlar yaşayabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün gelecek planlarınızla ilgili ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yolculuklar planlayabilirsiniz. Sevdiğiniz şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Sosyal konular ilginizi çekebilir. Merak duyduğunuz alanlarda eğitimlere katılabilirsiniz. Şanslı dönemler içerisindesiniz. Yaptığınız işlerde başarılı olabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş hayatınızda yenilikler yaşanabilir. Hareketli bir gün sizi bekliyor. İletişiminizin yoğun olacağı zamanlar içerisindesiniz. Olaylara karşı objektif ve hızlı çözümler bulabilirsiniz. Yeni haberler alabilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek için program yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz planlarınızı hayata geçirebilirsiniz şans sizden yana olacaktır.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün kendi isteklerinize, hayallerinize, ümitlerinize yönelebileceğiniz zamanlar içerisindesiniz. Planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Keyifli ve akıcı koşullar sizinle olacaktır. Orijinal, yaratıcı fikirlerinizi her zamankinden daha fazla ortaya koyabilirsiniz. Ortaklaşa çalışmak istediğiniz kişilerle uyum içinde olacağınız anlar söz konusudur.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Gün içinde size kriz yaratan koşullarla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Yorucu koşullar altında çalışmanız mümkün. Çalışmalarınızda gözünüzden kaçırdığınız detayları fark edebilir, sorunu çözebilirsiniz. Endişe duyduğunuz konular kafanızı meşgul edebilir. Kendinize daha fazla zaman ayırmanız gereken bir gündesiniz.