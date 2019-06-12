12 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sabah saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. İkili ilişkilerinizde kararsız davranabilirsiniz. Uyum ve denge arayışı içine gireceğiniz zamanlar var. İletişiminizde baskın bir üslup tercih edebilirsiniz, dikkatli olun. Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda uğraşı içine girebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha keyifli koşullar söz konusu.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çalışma hayatımızdaki sorumlu olduğumuz konularda sabırlı olmakta fayda var. Kararsızlık işlerinizin aksamasına neden olabilir. Gün içinde sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmeyin. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Arkadaşlarınızla program yapabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gün içinde keyif aldığınız konularla ilgili yeni şeyler planlayabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenmek size keyif verecektir. Aşkla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Güzel şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere daha sakin yaklaşmanızda fayda var. İlerleyen zamanlarda eğlenceli programlar yapabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde açık düşmanlara karşı tedbirli olmanızda fayda var. İletişimde olduğunuz kişilerle aranızda huzursuzluk çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konularda karar almakta zorlanabilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün sorumlu olduğunuz işlerde yoğun bir gündeminiz olabilir. Gün içinde kendinizi ortaya koyan konuşmalar yapabilirsiniz. Ani değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Yeni kararlar alabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili değişikliklerden etkilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda başkalarından alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Yeni finansal girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Gün içinde alacağınız haberlerden etkilenebilirsiniz. Ticari anlaşmalar yapmak için uygun zamanlardasınız. Gün içinde ailevi konuları yönetmeniz çok daha kolay olabilir. Akşam saatlerinde akıcı temalar var.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Bu konuda alacağınız haberlerle fikir değişikliği olabilir. Önem verdiğiniz konulara daha hassas yaklaşabilirsiniz. Bedeninizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili başkalarından alacağınız destekler var.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Sorumlu olduğunuz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Psikolojik olarak içinize yönelmek size iyi gelebilir. Endişe duyduğunuz konularla uğraşmak istemeyebilirsiniz. Sabah saatlerinde kendinizi çok daha kararsız hissedebilirsiniz. Tepkilerinizi çok sert ortaya koymamaya çalışın.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İş hayatınızda alacağınız desteklerle gününüzü çok daha rahat geçirebilirsiniz. Bugün alacağınız haberler gündeminizi etkileyebilir. Yeni kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Bugün arkadaşlarınızı sahiplenici davranabilirsiniz. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. İlerleyen saatlerde keyfinizi yerine getirecek işlerle uğraşabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda temel atmak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için ilerleme kaydetmek için sıkı çalışma içinde olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz ön plana çıkabilir. Yaratıcı koşullar söz konusu. Akşam saatlerinde daha keyifli programlar için sevdiklerinizle birlikte olmayı tercih edebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gün içinde yeni ufuklara açılmak için heyecan duyabilirsiniz. Akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla programlar yapabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kendinizi daha iyi ifade edebilmek için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi daha iyi hissedeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde kriz yaratan durumlar oluşabilir. Finansal konularda daha dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Ortaklı para konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu.