12 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İnsanlara verdiğiniz yanlış işaretler size karşı olan algılarını olumsuz yönde etkileyebilir. Fakat yine de kontrolü kaybedecek gibi değilsiniz. Sadece işleri yoluna sokmak için doğru adımlar atmalı ve insanlarla konuşurken kelimelerinizi doğru seçmelisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Hayallerinizi süsleyen o kişiyle konuşmaya başlamanızı engelleyen tek şey kendi korkularınız. Aslında o sizinle konuşmak için sizden daha hevesli! O zaman neden kendinizden şüphe ediyorsunuz?

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Etrafınızdaki kişilere karşı olan pozitif tutumunuz bugün sizi her konuda güçlü kılacak. İş yerinizde pek haz etmediğiniz kişilerle baş ederken bile hiç zorlanmayacaksınız. Bugün gerçekten sizin gününüz!

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün kalabalıklardan uzak durmaya çalışın. Sokağa çıkın ve tek başınıza dolaşın. Bırakın düşünceler zihninizden aksın, sonunda kendinizle ilgili önemli farkında

lıklara sahip olmaya başladığınızı göreceksiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün çok sevdiğiniz bir kişinin karşınızda adeta soğuk, taştan bir duvar olduğunu göreceksiniz. Siz ne kadar ılımlı yaklaşırsanız yaklaşın ters tepmeye devam edecek. Bunu kişisel olarak algılamamalı ve karşınızdaki kişiye zaman tanımalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Yaptığınız işlere ara vermenin tam zamanı. Kendinizi yeni sorumluluklara boğmanız belki patronunuzun gözüne girmenize yarayabilir. Ama ruh sağlığınız buna pek dayanmaz bizden söylemesi.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz. Bilinç altınızda yerleşen sabit düşünceler canınızı sıkabilir. Yardımseverlik duygularınız atağa kalkacak ve verdiğiniz çaba olumlu sonuçlanacak.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün etrafınızdaki insanlarla çok kolay anlaşacaksınız. Özellikle son zamanlarda flört ettiğiniz birisi varsa onunla çok uyumlu ilerliyorsunuz. Ona dışarıda beraber bir şeyler içmeyi önermek için harika bir gün!

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Ay’ın bulunduğu konum, maddi konularla ilgili kendinizi denetim altında tutmanızı öneriyor. Hırsınız ön plana çıkıyor. Açılımlarınız konusunda dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İç disiplininiz mükemmel şekilde seyrediyor. Sadece kendinizin değil, çevrenizin sorunlarına da çözüm getiriyorsunuz. Fazla kuralcı davranabilir, dostlarınızı kurallarınızla sıkabilirsiniz. Biraz rahat olun.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Küçük fırsatların önemli olduğu bir gün. Olayları çok çabuk kavrıyor ve yaratıcılığınızla birlikte alacağınız destekleri çok iyi kombine ediyorsunuz. Kendinize güveniyorsunuz. Çevrenizin eleştirilerine tepkili davranacaksınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İkili ilişkilerinizde güvenli bir ortam aramanız, partneriniz için de yeni bir platform oluşturuyor. Kendini ispat etmesi konusunda ona fırsat tanımış olacaksınız. Yeterince uyuyamadığınız zaman sinirli oluyorsunuz.