12 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre aokağa çıkma yasağı kapsamında; 26-27.02.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.