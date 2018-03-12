12 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Haftanın ilk gününe enerjik başlıyorsunuz. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız projenizle ilgili başarıya ulaşacaksınız. Kendinizi çok ihtimal ettiniz. Beslenmenize özen göstermeli ve dinlenmeye çalışmalısınız. Yoğun tempo sizi fazlasıyla yordu. Bu yüzden çalıştığınız kadar dinlenmeyi de bilmelisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sizin kariyerinizle uğraşan bir arkadaşınızın yapmak istediklerinin farkında değilsiniz. Sizin iyi niyetinizi suiistimal ediyor. Çevrenizdekilere biraz daha temkinli davranmalısınız. Haftayı keyifli geçirmek için aynı sorunları gündeme getirmemeli, sevdiğiniz işlerin peşinden koşmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yeterli olmadığınız işlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün yaptığınız bir işle ilgili takdir göreceksiniz. Sinirlerinize ve duygularınıza hakim olmalısınız. Bugün, duygusal yanınızı kışkırtan bir tartışma yaşayacaksınız. Haftanın ilk günü güzel haberler ve olumlu gelişmelere tanık olabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Kariyerinizle ilgili çalışmalarınıza hareketlilik kazandıracağınız bugün, bilgisine ve düşüncelerine güvendiğiniz kimselerle görüşme yapabilirsiniz. Dış görünüşünüze yeteri kadar önem vermiyorsunuz. Kendinize zaman ayırmalı , görüntünüze gereken önemi vermelisiniz. Bazen kendinizden ödün vermeniz gerektiğini unutmamalısınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İş yerinizde bugün bazı beklenmedik sürprizler yaşayabilirsiniz. Bu gelişmeler olumlu yönde olacaktır. Arkadaşlarınızla aranızdaki duygusal bağları güçlendirmek için onlarla biraz daha fazla zaman geçirmelisiniz ve kendinize bir takım sosyal aktiviteler belirlemelisiniz. Partnerinizle aranızdaki problemi çözerken alttan almayı bilmelisiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş yaşamınızda araştırmacı yönünüz ile çok seviliyorsunuz. Ancak birden fazla işle ilgilenmeniz ve konsantrasyon sorunu yaşamanı kafanızın dağılmasına neden olabilir. Bugün evinize gelecek misafirlere karşı takınacağınız tavır size kıymetli dostlar kazandıracak. Kafanızı karıştıracak düşünceler içerisine girmeniz mümkün.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün işinizin başında olmasanız da aklınızın işinizde olacağı bir gün. İşinizle ilgili gelişmeler sürekli kafanızı meşgul ediyor. Bazen kendinizle ilgili gerçekleri görmekte gecikiyorsunuz. Size bu konuda yardımcı olmaya çalışanlara da sert çıkıyorsunuz. Belki biraz daha sakin olmanızda fayda var.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Kendinizi kötü bir dönemdeymiş gibi hissedebilirsiniz. Birkaç günün işini ağırdan almanız bugün elinizde patlayabilir. Ani yapmanız gereken işlerde paniklememeli, verimli olmaya bakmalısınız. Sağlığınızı son zamanlarda fazla hiçe saymışsınız. Özellikle kulak-burun-boğaz yollarına dikkat!

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Zihinsel yeteneklerinizi son derece olumlu bir şekilde kullanabileceksiniz ve güzel bazı iletişimlere girebilirsiniz. Hoşunuza gidecek ortamlara girebilirsiniz ve zevk alacağınız aktivitelere katılabilirsiniz. Yaşamınızda küçük yenilikler yapma şansınız olacaktır. Kendinize şans vermelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş yerinizde bugün olaylara çok fazla dikkat etmeyeceksiniz ve bazı ayrıntıları gözden kaçırabilirsiniz. Yapacağınız bazı konuşmalar ve alacağınız haberler sizi mutlu edecek. Trafikle ilgili konularda bugün çok dikkatli olmalısınız. Özellikle bu günlerde kafanızı toparlayamıyorsunuz ve bu durum bazı tehlikelere yol açabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İş yaşamınızda genel bir hareketlenme göze çarpıyor ve işle ilgili bir çok iletişime girebilirsiniz. Bugün trafikle ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Özellikle yağışlı günlerde biraz daha dikkatli olmalısınız. İç sesinizi dinlemeli ve ön sezilerinize güvenmelisiniz. Artık net kararlar almanın zamanı!

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Aradığınız destekler bugünlerde kapınıza gelebilir. Haksızlığa tahammül edemiyorsunuz. Ama başkalarına yapılan haksızlıklara tepkinizle fazla ilgi odağı oluyorsunuz. Bazı konularla kendinizi zorlayarak ilgilenme durumunda kalabilirsiniz. İş değişikliği istiyorsunuz ama size ihtiyacı olan insanları da kırmak istemiyor, bir ikilem yaşıyorsunuz.