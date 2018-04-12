12 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Yakın çevrenizden alacağınız destekler moralinizi yükseltiyor. Bu moralle finansal konularınıza daha rahat odaklanabileceksiniz. Sezgileriniz bu dönemde size en iyi yol göstericiniz olacaktır. Yarım kalmış işlerinizi tamamlamak sizi rahatlatacak. Kendi iç dünyanıza yönelmek isteyebilir içsel sorunuzun cevabını bulabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İletişim ile ilgili konular gündeminizde olacaktır. Telefon, e-posta, yazışmalar yönünden iletişim trafiğinin yoğun olacağı bir gün olacağa benziyor. Olaylara karşı sakin tavrınızı korumakta fayda var. Bir dönem kapanan kapılarınızın ardından yeni kapılarınız açılıyor. Projelerinizi hayata geçirebilirsiniz. Yapmak zorunda olduğunuz sözleşmelere daha fazla özen göstermelisiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Ailevi durumlarla ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Bu durumda bir seçim yapmanız gerekebilir. Babanızla ilgili konularla da ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yaşanacak olaylara karşı sakin kalmakta fayda var. İş ile ilgili konularda olumlu bir dönemdesiniz. Emeklerinizin karşılığını almaya başlıyorsunuz. Güven aradığınız konulara çekileceğiniz zamanlar var.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Kariyerinizde yaratıcılığınız kullanarak yaptığınız işe farklı bir açıdan bakabilirsiniz. Yakın dostlarınızla birlikte olmak, sohbet etmek rahatlatacaktır. İşlerin ilerleyişinde yavaşlamalar olabilir. Gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkisi olanlar için rahat bir süreç başlıyor diyebiliriz. İlişkisi olmayanlar ise yeni bir ilişkiye başlayabilirler.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün sorumluluklar oldukça ağır basabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. İş yoğunluğunuz hafifletebilmek için destek alabilirsiniz. Sizin dışınızda gelişen olaylara karşı daha esnek olmaya çalışmalısınız. Bu yoğunluk ve sorumluluk karşısında tükenebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Elinizde olmayan sebepler yüzünden işlerinizde aksamalar olabilir. Stres altına girmemeye özen göstermelisiniz. Eşiniz veya sevgilinizle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Bazen olayları akışına bırakmak, uğraşmaktan daha faydalı olabilir. Geçmişle ilgili bazı konularda, daha kabullenici olabilirsiniz. Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı bitişler yaşanabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Maddi kazançlarınız ile ilgili endişe duyabilirsiniz. Finansal konulara daha objektif ve planlı olarak yaklaşmak sizi rahatlatacaktır. Yapmış olduğunuz ya da takip ettiğiniz işleriniz hızlı sonuçlanmayabilir. Bitmesi gereken, tamamlanması gereken işler olabilir. Kabullenmekte zorlandığınız konular hakkında çok düşünebilirsiniz. Duygularınızı ifade etmek istemeyebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Yeniliklere ve farklı fikirlere açık bir gündesiniz. Bir yerlere gitmek, yolculuk planları yapmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızı da bu konuda heveslendirebilirsiniz. İnanç, felsefe ve ruhsal konularda düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmaktan keyif alabilirsiniz. Ancak işlerinizdeki yavaşlama canınızı sıkabilir. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı olaylar yaşanabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün biraz daha sakin olup olayları kontrol altına almakta fayda var. İş yeri ile ilgili sizin dışınızda gelişen olaylar zorlayabilir. Günlük işlerin ve aksiliklerin içinde sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Gün içinde tükendiğinizi hissedebilirsiniz. Gizli kalmış olaylardan dolayı kabullenme içine gireceğiniz zamanlar var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Geleceğiniz hakkında çok fazla zaman ve enerji harcıyorsunuz. İş yerinizden gelecek destekler sizi gün içinde fazlasıyla rahatlatabilir. Dostlarınız ve arkadaşlarınızla yapacağınız etkinlikler size iyi gelecek. Bu arada elinizde olmayan nedenlerden dolayı sonlanmalar yaşayabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bir süredir yaşadığınız zihinsel yoğunluk yüzünden gözden kaçırdığınız konulara yönelebilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız olayları içselleştirmeye çalışabilir kendi içinize dönebilirsiniz. Kendi içinizde hesaplaşmalar yaşayabilirsiniz. Bugün günlük bitirmeniz gereken işlere yönlenmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Gün içinde size hizmet etmeyen, bir getirisi olmayan kişilerde ve olaylarda yol ayrımlarınız olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yaşanan sonlanmaları kabullenme içine girebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebileceğiniz bir gündesiniz. Daha sağlıklı beslenmeye dikkat etmelisiniz.