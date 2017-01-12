12 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Ailevi konularda dalgalanmalar olabilir. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Kendinizi duygusal bir mücadelenin içinde bulabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Duygusal değişimler içinde olabilirsiniz. Bazı konularda karar vermeniz gerekebilir. İlişkilerde aldanmalar olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün sosyal konularda daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Zihinsel olarak yorulabilirsiniz. İletişimden kaynaklanan stresler yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizde gelişen olaylar sizi de etkileyebilir. Ticari konularda alacağınız kararlar var. Tamamlanması gereken konularda tartışmalar yaşayabilirsiniz. Kısmetli bir gündesiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda dalgalanmalar olabilir. İkili ilişkilerinizde kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. İşlerinizde değişiklikler olabilir. Gün içinde sürtüşmelerden uzak durmalısınız. Sorumlu olduğunuz işleri bitirebilirsiniz. Başkalarından gelecek yardımlar işlerinizi kolaylaştırabilir. Duygusal anlamda kafanız karışık olabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Kişisel konular ön plana çıkabilir. Hassas olduğunuz olaylara karşı savunmacı davranabilirsiniz. Bedensel konular daha fazla gündeme gelebilir. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İkili ilişkilerinizde gerçekçi olmanız gereken bir gündesiniz. Farkındalığınızın arttığı konularda kendinizi geliştirebilirsiniz. Şanslı koşullar söz konusu.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Bazı konular sizi kabullenmeye itebilir. İstediğiniz atılımı yapmakta zorlanabilirsiniz. İlişkilerinizde gerçekçi olmalısınız. Kimi zaman göremediğiniz durumlar nedeniyle belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Tartışmalardan uzak durmaya çalışın. Harcamalarınıza dikkat edin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Geleceğinizle ilgili planlarda değişiklik yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işler olgunlaşmaya başlayabilir. İkili ilişkilerinizde duygusal karmaşalar yaşayabilirsiniz. Ani kararlar almaktan çekinin. Bazı olayları değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Aşkta gelişmeler olabilir. Parasal konularda kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün iş hayatınızdaki güzel gelişmeler olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için farkındalığınızı arttırmalısınız. Otorite figürlerinden destek alabilirsiniz. Duygusal olarak dağılacağınız olaylar olabilir. İkili ilişkilerinizdeki duygusal değişiklikler sizi ani kararlar almaya itebilir. Mücadele ettiğiniz konular sizi yorabilir. Kişisel olarak şanslı bir gündesiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün yakın çevrenizden keyifli haberler duyabilirsiniz. Gün içinde yeni konularla ilgilenmek için fırsat yaratabilirsiniz. İlgi alanlarınız değişebilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kararlar almanız gerekebilir. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Duygusal konularda dağılabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün endişe duyduğunuz konularda daha gergin olabilirsiniz. Finansal konularda temkinli davranmalısınız. Duygusal konularda karar vermekte zorlanabilirsiniz. Gün içinde mücadele verdiğiniz işlerde yıprandığınızı hissedebilirsiniz. Size stres yaratan konular gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde çatışmalar yaşanabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Eşinizle ilgili konulara özen gösterebilirsiniz. Karşıdan gelecek tepkilere hazırlıklı olmalısınız. Bazı olaylarda ani kararlar sizi zor duruma sokabilir. Endişelerinizi arttıran durumlar ortaya çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konuları toparlamak için fırsat yaratabilirsiniz. Sevdiğiniz şeyler için harcama yapabilirsiniz. Kısmetli bir gündesiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Çalışma hayatında sizi zorlayan koşullarla karşılaşabilirsiniz. Üstlerinizden yardım alabilirsiniz. Bilemediğiniz yerlerden kısmetler gelebilir. Duygusal konularda mantıksız davranabilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin. Farkına vardığınızı düşündüğünüz konularda hızlı kararlar alabilirsiniz. İlişkiler gündeminizi etkileyebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanacağınız konularda başarılı olabilirsiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Sevdiğiniz şeyler için harcama yapabilirsiniz. Aşkta tartışmalar olabilir. Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri tamamlamak isteyebilirsiniz.