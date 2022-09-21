12 Sendika bugünden itibaren şok grev ve eylemlere başlıyor

12 Sendika, “Göç Yasası” ile işe girenlerin maaşlarındaki iyileştirme konusunda yasal düzenlemelerin ve yüzde 25’e varan maaş mağduriyetinin giderilmesine yönelik takvimlendirmenin yapılmamasını kınadı.

KAMUSEN, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, KAMU-İŞ, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, TÜRK-SEN, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, VERGİ-SEN imzasıyla yapılan ortak açıklamada, “verdiği sözlerin arkasında durmayan yapıyı protesto etmek için” bugünden itibaren şok grev ve eylem yapılacağı belirtildi.

Grev ve şok eylemlerin Maliye, Ercan Havalimanı, Sivil Havacılık Dairesi, Deniz Liman Dairesi de dahil gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerden sendikaların sorumlu olmayacağı da ifade edildi.

BRT