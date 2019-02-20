12 SENDİKA'DAN, 'KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI'NA RET!

12 Sendika yaptıkları ortak açıklamada, “Kamu görevlileri yasa tasarısını” bu şekliyle kabul etmediklerini belirtti.

Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, sendikalar adına yaptığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“ Kamuda örgütlü sendikalar olarak, kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini göç yasasından da daha geri noktaya götüren, “Kamu görevlileri yasa tasarısını” bu şekliyle kabul etmediğimizi vurgular, ilgili yasada bizlerin önerilerini dikkate alarak halkımızın kamu hizmetlerinden daha iyi hizmet alabileceği ve kamuda verimliliği artıracak şekilde düzenlemelerin yapılmasını talep ederiz.

Sendikalar olarak bu çağrımıza hükümet tarafından olumlu adımlar atılmaması halinde demokratik her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz”.

KAMUSEN ( Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası)

KTAMS ( Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası)

KAMU-İŞ (Kamu İşçileri Sendikası)

KTHES ( Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası)

GÜÇ-SEN (Gümrük Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN ( Kıbrıs Türk Memur Sendikası)

TIP-İŞ ( Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası)

VERGİ-SEN ( Gelir Ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası)

HAZİNE – SEN ( KKTC Hizmet Sendikası)

MEC – SEN ( Meclis Çalışanları Sendikası)

HTKS ( Hava Trafik Kontrolü Sendikası)

TEL-SEN ( Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası)