12 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün mesleki konular ve sorumluluklar dikkat çekiyor. İş konularında stresin arttığı, ciddiyetle yaklaşılması gereken durumların oluştuğu bir gün olabilir. Haftaya başlarken işle ilgili konuları tamamlamak gerekebilir. Bugün yeni bir adım atmaktansa, beklemeyi tercih edin. Duygusal açıdan zorlandığınız bir gün olabilir. Kariyerde güç sahibi kişilerle karşılaşabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugünkü gündeminiz yabancılar ya da uzaktaki kişiler ile ilgili olabilir. Kişisel sorumluluklarınıza rahat bir şekilde zaman ve enerji ayırabileceğiniz bir gün. Bazı açılardan duygusal anlamda baskılandığınızı hissettiğiniz bir gün olabilir fakat hayatınızdaki bazı güçlü kişilerden destek alabilmeniz de mümkün. Bugün aynı zamanda seyahat planı da yapmak isteyebileceğiniz bir gün.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün bazı stres ve kriz faktörleri ortaya çıkabilir. Özellikle ortaklaşa para konularında gelgitlerin yaşanabileceği bir gün olabilir. Banka ya da finans kuruluşları ile ilgili yapmanız gereken işleri toparlayabilirsiniz. Yeteneklerinizi sorguladığınız ve daha iyileştirme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha derin konularla ilgilenmeniz gereken durumlar oluşabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün ikili ilişkilerinizin ön plana çıktığı bir gün olabilir. Karşınızdaki kişiler, eşiniz veya ortaklarınız tarafından baskılandığınızı hissedebilirsiniz. Bugün iletişiminizde normalden daha az tolerans gösterebilir, karşınızdakilere karşı biraz hırçınlaşabilirsiniz. Kişisel sorumluluğunuzu almayı kabullendiğiniz takdirde faydalı sonuçlar alabileceğiniz bir gün.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün iş ortamınızda sorumluluklarınızın artması sebebiyle gerginlikler yaşayabileceğiniz bir gün. Günlük rutininiz içinde bazı kontrol dışı olayların da ortaya çıkabileceği bir zaman dilimi içindesiniz. Bazı tavizler vermeniz gerekebilir. Yönettiğiniz ya da yöneticiniz olan kişilere karşı otorite savaşı verdiğiniz bir gün olabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün yaratıcı faaliyetler ile uğraşabilir, güzel çıktılar ortaya koyabilirsiniz. Eğer varsa çocuklarınız ile ilgili sorumluluklarınızın arttığı bir gün olabilir. Gelecek beklentileriniz konusunda umutsuzluk hissederseniz unutmayın, birkaç güne bu fikirleriniz değişecek. Bugün ayrıca kişisel konulara da rahat bir şekilde ciddiyetle eğilebileceğiniz bir gün.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün eviniz ile ilgili tamamlanması gereken konuların ön plana çıktığı bir gün. Öyle ki, eviniz için işinizden ekstra vakit ayırmanız gereken durumlar bile oluşabilir. İş ile ilgili durumlarda bazı sıkışmalar ya da ertelemeler yaşanabilir. Aile fertlerine biraz daha hoşgörülü davranırsanız kârlı çıkan siz olabilirsiniz. Özellikle akşam saatlerinde evde gerginliklere dikkat etmelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Sizin için koşturmaca içinde yoğun bir gün olabilir. Yazılı ve sözlü iletişim trafiğinin artması sebebi ile akşam saatlerinde yorgun düşebilirsiniz. Bugün bazı kadın figürlerden destek alabilmeniz mümkün. Kardeşleriniz ya da akrabalarınız ile ilgili bazı sorumluluklar gündeme gelebilir. Öğrenmeye açık olduğunuz bu günde, eğitim konularına ağırlık verebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gelir ve gider hesaplarınızı gözden geçirme ihtiyacı duyabileceğiniz bir gündesiniz. Kariyer alanındaki konulara ciddiyetle eğilebilir, eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Bugün yeteneklerinizi kullanmak konusunda daha becerikli olabilirsiniz. Yeni yatırımlar ya da harcamalar yapmak için pek uygun bir zaman olmayabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İlişkilerinize gereken hassasiyeti göstermekte zorlanabileceğiniz bir gün içindesiniz. Bunun sebebi daha kişisel konulara vakit ayırmak istemeniz olabilir. Özellikle akşam saatlerinde bazı konularda hırs yapabilir, daha gergin olabilirsiniz. Duygusal olarak bunaldığınız ve stres altında hissettiğiniz bir gün olabilir. Sizi rahatlatacak aktivitelere yönelmeyi seçebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Nispeten fedakârlıklar içinde olabileceğiniz bir gün. Duygusal olarak bazı sıkışmaların ve stres faktörlerinin arttığı bir zaman dilimi içindesiniz. İş ortamınızdaki kişilerle ilgili gizli kalmış konuların da sizi baskıladığı bir gün olabilir. Bugün daha kontrollü ve planlı olmaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde güçlü bağlarınız olan kadın figürleriyle bir araya gelebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün sosyal topluluklar içinde güçlü kişilerle bir araya gelebilir ve onların desteğini alabilirsiniz. Gelecek planlarınızı daha ciddiyetle ele alabileceğiniz bir gün. Kişisel sorumluluklarınızın üstesinden gelmek için motive olabilirsiniz. Bugün aşk hayatınız ile ilgili bir takım gerginlikler ortaya çıkabileceğinden, sevdiklerinize karşı hoşgörüyü kaybetmediğinizden emin olmalısınız.