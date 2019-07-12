12 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sabrınızı sınayan insanlar olacak fakat siz bununla baş edemeyebilirsiniz bu yüzden birilerinden yardım almanız gerekebilir. Ailenize karşı daha sabırlı yaklaşmamız gerekebilir, bazı durumlar sizi çevrenizden uzak tutabilir bu yüzden ailenizden yardım almakta fayda var ailenizi hiçe saymamanız gerekiyor. bütçenize uygun hareket etmelisiniz aksi taktirde ilerdeki zamanlarda siz zorlanabilirsiniz. Aşk hayatınızda bazı iniş çıkışlar olabilir fakat bunu düzeltmek sizin elinizde, ilişkide kendinizi başrol yapmamalısınız karşı taraftaki insana da saygı duymalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ailenizle ufak sorunlar yaşayabilirsiniz aile büyüklerinizden de yardım alacaksınız bu konuyla ilgili olayın daha fazla büyümemesi adına sizin de bu konuya daha sakin yaklaşmanız gerekebilir. Çevrenizde yaşadığınız bazı sıkıntılar sizin iş hayatınızı ve normal yaşantınızı etkileyebilir arkadaşlarınızla bazı sıkıntıları çözdüğünüz sürece hiçbir şekilde ortada problem kalmayacak buna emin olun. Size talip birisi var fakat siz talibinize karşı aynı şeyleri hissetmediğinizden karşınızdaki kişiyide üzmek istemiyorsunuz. Maddi anlamda bu aralar çok rahatsınız fakat siz yine de harcamalarınıza dikkat etmelisiniz ileriki zamanlarda ufak seyahatlere çıkmak için bütçenizi aşan durumlar olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Sevgilinizle yaşadığınız tartışmalardan bunalmış durumdasınız her şeye rağmen çabalamaya değer diyorsunuz ve bu yüzden devam ediyorsunuz uzun bir ilişkiniz var ve bu uzun ilişkinizi bir çırpıda çöpe atamazsınız siz yinede çabalamaya devam edin çünkü her ikinizde çok seviyorsunuz. Ailenin sizin durumunuza çok üzülüyor bu ara üzerinizde aşırı sinirlilik aksilik var ve ailenize daha bir asabisiniz bu yüzden aileniz sizin durumunuza bir çözüm bulacak hazırlıklı olun. Maddi anlamda kafanıza taktığınız onca şey var bir de araya borçlar girince daha da kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz, fakat şunu da unutmayın ki para takılcak bir şey değildir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sizi böyle güler yüzlü görmek ne güzel bir duygu ne güzel bir şey, hep üzülen taraf siz olmayacaksınız biraz da gülümsemenizi gördük ya artık ölsekte gam yemeyiz. Bu aralar sağlığınıza dikkat etmelisiniz bol bol suyunuzu için bebekleriniz de sorun çıkmasın. Arkadaş çevrenizi daha dikkatli bir şekilde gözden geçirin ve ona göre kendinize yeni arkadaşlar edinin çünkü incelerseniz hal ve hareketleri sizin de gözünüze hoş gelmeyecek. Kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin çünkü başkalarından bulamadığınız ilgiyi kendinizde bulabilirsiniz kendinize yeni hobiler edinin.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Ne kadar sessiz kalırsanız o kadar ezileceksiniz bu yüzden sessiz kalmayı değil de konuşmayı tercih edin, siz zaten her zaman ön planda olan birisiniz ve liderlik sizin kanınızda var bu yüzden kendinizi hiçbir zaman ezdirmeyin, kimseye hakkınızı yedirtmeyin. Çok güzel arkadaşlıklarınız ve dostluklarınız var bu dostluklarınızı ve arkadaşlıklarınızı hiçbir zaman kaybetmeyin ne varsa böyle güzel şeylerde var bunu sakın unutmayın. Bir miktar kendinize bütçe ayırmayı unutmayın kendinize iyi gelecek tatile çıkabilirsiniz yanınızda birinin daha olacağını da düşünerek bütçeniz ona göre ayırın. Hep destek göreceğiniz hiç sıkılmadan ilgi göreceğiniz bir zaman, elinize geçecek olan fırsatları da geri çevirmeyin onları güzel bir şekilde değerlendirmeyi de ihmal etmeyin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bu aralar sakin bir haldesiniz sanki Karadeniz’de gemileriniz batmış gibi ama karşıdan bakan kişi böyle algılıyor lütfen kusurumuza bakmayın,böyle algılanmaması için sizin hep gülen yüzlü olmanız gerekiyor şartlar ne olursa olsun gülümsemeyi unutmayın, çünkü size bu yakışıyor. Kendinizi çıkmaz sokaklara sokuyorsunuz geleceğinizi artık rahat bırakmalısınız her şey olabildiğince gelişmeli ve olabildiğince güzel olmalı fakat siz geleceğinizi rahat bırakırsanız daha iyi yerlerde olacak. Dil bilginizi çoğaltmalı İngilizcenin yanına birkaç dil daha eklemelisiniz en azından kendinizi geliştirmek adına yapmayı deneyin. Bu ara elinize bir fırsat geçecek, ailenizle doyasıya eğlenecek, kahkahaların dibine vuracaksınız bu sizin hayatınız boyunca yaşadığınız en güzel sahneniz olacak.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Hayata karşı bakış açınızın değişeceği bir zaman bu bakış açınızı daha iyi yerlerde kullanmayı deneyin. Samimi sıcak dostluklar kurmaktan çekinmeyin size yararlı olacağına da inanın. Ailenizle daha fazla vakit geçirmeye bakın çünkü sizin onlarla vakit geçirmediğinizi düşünüyorlar bu da aileniz için üzücü bir durum söz konusu, buna çözüm olarak gönlünü aldıktan sonra zamanınızın birazını ailenize ayırmak olsun. Kendinizi iyi hissetmediğinizde gittiğiniz çok yakın bir dostunuz var ve yakın dostunuza aklınızdan geçen her şeyi söylüyor ya da başınıza gelen her şeyi anlatıyorsunuz fakat bizim size tavsiyemiz biraz kendinizi çekmeniz ve bazı sorunlarla tek başına kalmanız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

İlişkinize biraz daha özen göstermelisiniz aksi taktirde ilişkinizi kaybedebilirsiniz her ne kadar sizin için iyi bir ilişki gibi gözükse de bazı olumsuz yanları var bunu düzeltmek sizin elinizde samimi sıcak davranmayı elden bırakmayın. Sizi mutlu edecek insanlarla beraber olmayı tercih edin çünkü bu sizin elinizde olan bir şey ve kendinizi düşündüğünüz sürece hep mutlu olacaksınız. Kendinize ayırdığınız zamanı birazda sevgilinize ayırırsanız ilişkinizin daha da mutlu bir şekilde ilerlediğini göreceksiniz, bazı iletişim bozukluklarınız var fakat bunu düzeltmek ikinizin elinde. Harcamalarınız da eski harcadığınız bütçeden daha az harcama yapmaya dikkat etmelisiniz çünkü maddi açıdan biraz sıkıntıya girebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sevgi şevkat ilgi görmek istiyorsunuz fakat bunu sevgilinizden veya ailenizden özel olarak beklediğiniz bir şey değil, genel olarak çevrenizde olan insanlardan bekliyorsunuz. Sağlığınıza özen göstermekte fayda var daha çok sulu yiyecekler tüketmeye özen gösterin, hazır yiyeceklere kaçarsanız, yağ oranı çok olduğundan sizin hayatınızı olumsuz etkileyecektir. Bu ara çok şanslı hissediyorsunuz elinize bazı iş imkanları gelecek bunları geri çevirmemeye dikkat edin, bu iş ve projeler sayesinde geleceğiniz bayağı bir değişecek. Yurtdışı seyahatlerine katılabilirsiniz, projeler sayesinde iletişiminizi ve yabancı dilinizi artırabilirsiniz. Bol şanslar dilerim..

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Arkadaş çevrenize dikkat etmekte fayda var çünkü sizin arkanızdan iş çeviren bazı arkadaşlarınız var, bunu fark ettiğiniz an büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Alacağınız bazı iş teklifleri üzerine güzelce değerlendirmelisiniz aksi taktirde yanlış bir karar alıp o işe başladığınızda siz pişman olacaksınız her şey iyi değerlendirip mutlu bir şekilde o işe başlamanız lazım. Bütçenize uygun davranmayı hiçbir zaman ihmal etmeyin çünkü bu durum ileride size sıkıntı yaratabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Dilinizden düşüremediğiniz bir insan var ona karşı çok farklı duygular besliyorsunuz, bu işin oluru da var bizden söylemesi. Geleceğinize yönelik bazı projelerde bulunabilirsiniz, iyi eğitimler almak adına daha güzel yerlerde ve şartlarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Elinize geçecek olan fırsatları iyi değerlendirin çünkü bu fırsatlar bir daha karşınıza çıkmayabilir. Alacağınız kararlar var fakat aldığınız bu kararlar pek yolunda gitmeyebilir önünüze engel çıkabilir, siz yine de pes etmeden kararlarınızı gerçekleştirmeye çalışın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bu aralar üzgün ve sinirli bir dönemden geçiyorsunuz ve bu sinirli dönem size verdiğiniz kararlarda kötü etkiler bırakabilir. Göreceğiniz veya gördüğünüz rüyalardan bayağı bir etkilenebilirsiniz fakat bunları insanların üzerinde etki yaratacak kadar büyük olmadığınında farkına varmalısınız. Bu ara insanlar sizin sabrınızı sınıyor olabilir fakat aldırış etmeden onların seviyesine düşmeden önünüze bakmalısınız. Karşı taraf sizden ilgi bekliyor olabilir bunu anlamakta zorluk çekebilirsiniz, fakat sandığınız kadar da zor bir şey yok daha geniş açılı bakarsanız her şeyi görebilirsiniz.