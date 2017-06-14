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  3. 12 YAŞINDAKİ KIZ, KARDEŞİNİN DOĞUMUNA YARDIM ETTİ

12 YAŞINDAKİ KIZ, KARDEŞİNİN DOĞUMUNA YARDIM ETTİ

12 YAŞINDAKİ KIZ, KARDEŞİNİN DOĞUMUNA YARDIM ETTİ 1113

Geçen hafta 12 yaşındaki minik kız, annesinin kardeşini doğurmasına yardım etti.