12 YAŞINDAKİ YEĞENİNE TECAVÜZ ETTİ!
Bafra'da iğrenç olay!
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Bafra'da, 12 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği gerekçesi ile bir kişinin tutuklandığı öğrenildi.
Bafra, 12 yaşındaki kız çocuğunun amcası tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla sarsıldı.
38 yaşındaki astsubay F.B.’nin, kardeşinin 12 yaşındaki kızına tecavüz ettiği, çocuğun ailesinin şikayetiyle olayın ortaya çıktığı öğrenildi.
Zanlının dün tutuklandığı, bugünn mahkemeye çıkarılacağı da edinilen bilgiler arasında…
Etiketler : Bafra, amca, yeğenine tecavüz
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