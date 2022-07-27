12 yıl önce final yaptı ama yeni yaz dizilerini solluyor

Yaz ekranlarında çok sayıda dizi olmamasına rağmen, birçok yapım hedeflenen reyting başarısını gösteremedi.

Maliyeti kurtarmayan ve düşük reytingleri nedeniyle ekranda kalması zorlaşan dizilerden birer birer final haberleri gelirken; ekranlardaki bir gelişme herkesin dikkatini çekti.

12 yıl önce ekranlara veda eden bir dizinin, yaz yapımlarını sollamasına herkes çok şaşırdı.

İşte yaz aylarında reytingleri silip süpüren o dizi...

Başrollerinde yer alan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi hafta içi her gün saat 16.15'te Kanal D'de yayınlanan tekrar bölümleriyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Aşk-ı Memnu bugüne kadar birçok kez tekrar tekrar yayınlandı. Ancak her seferinde tekrar bölümler için hatırı sayılır reytingler elde etti. Hatta her seferinde final bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Her yaz olduğu gibi bu yaz sezonunda da tekrar bölümleriyle ekrana gelen Aşk-ı Memnu, reytinglerde ilk kez ekrana gelen yeni dizilerin yapamadığını yapıyor. Unutulmaz dizi bu sezon ekrana gelmeye başlayan bazı dizilerden daha yüksek reyting almayı başarıyor.

Haber Global