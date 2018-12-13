13 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sabah saatlerinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni konularla ilgilenebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha sakin kalmalısınız. Ani tepkileriniz herkesi şaşırtabilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz zamanlar var. İlerleyen saatlerde gizli kalmış konular gündeminizi daha fazla meşgul edebilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çalışma arkadaşlarınızla iletişiminize dikkat etmeniz gerekebilir. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklı aksaklıklar olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için işlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda arkadaşlarınızla birlikte program yapmak daha cazip gelecek. Gün içinde işten alacağınız paralar gündeme gelebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Sabah saatlerinde yeni şeyler öğrenme ve keşfetme isteği içinde olabilirsiniz. Bugün yaşadığınız olaylarda bütünü daha net görebileceksiniz. İletişimde problemler çıkabilir, dikkatli olmalısınız. İlerleyen zamanlarda iş hayatınızdaki sorumluluklarınızda artış olabilir. Bürokratik konular gündeme gelebilir. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemelisiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün ortaklı konular sizi krize sokabilir. Sabah saatlerinde ani kararlardan kaçınmalısınız. Endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İlerleyen zamanlarda kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Sabırlı olmalısınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinizde sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Karşınızdaki kişinin fikirlerine önem vermeniz gerekebilir. Tepki almamaya özen gösterin. İlerleyen zamanlarda ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Finansal konularda yenilenme içine girebilirsiniz. Kriz yaratan koşullardan uzak durmanızda fayda var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş hayatınızdaki sorumluluklarınız artabilir. İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Sizi yoran konular gündeminizi meşgul edebilir. Öğleden sonra ikili ilişkilerinizle ilgili olaylar ön plana çıkabilir. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Beklentilerinizi düşük tutmanızda fayda var.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bu sabah yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere odaklanmak isteyebilirsiniz. Teknik problemler sizi sıkıntıya sokabilir. Olgun duruşunuzu bozmamalısınız. Hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde sorumlu olduğunuz işlerinizde yoğunluk artabilir. Çalışma arkadaşlarınızdan destek almak sizi rahatlatabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bu sabah ailevi konular keyfinizi kaçırabilir. Ev hayatınızdaki sıkıntılar gündeminizi meşgul edebilir. Sabırlı davranmanız gerekecek durumlar yaşayabilirsiniz. Öğleden sonra daha keyifli koşullar söz konusu. Kendinize zaman ayırmak için fırsat yaratabileceksiniz. Gün içindeki harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sabah saatleri hareketli olabilir. İletişimden kaynaklı çatışmalara dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar sizi de etkileyebilir. Yeni haberle duyabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda evinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Babanıza daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir. Fedakar davranmanız gereken koşullar söz konusu.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bütçenizle ilgili konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı arttırmak için farklı arayışlar içine girebilirsiniz. Sabah saatlerinde sıkıntılı süreçler meydana gelebilir. Akışta kalmaya çalışın. İlerleyen zamanlarda temposu yüksek işler sizi bekliyor. Yakın çevrenizdeki insanlar sizden yardım talep edebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konularda alıngan olabilirsiniz. Kendinize yönelmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Beslenmenize ve fiziksel durumunuza dikkat etmelisiniz. Öğleden sonra maddi konular gündeme gelebilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız konularda bir şeyler yapabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda sorumluluklarınız artabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Gizli kalmış olaylardan dolayı kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar meydana gelebilir. İlerleyen zamanlarda kendinize yönelebilirsiniz. Kişisel hassasiyetleriniz ön plana çıkabilir. İlişkilerinizde daha sakin davranmanızda fayda var.