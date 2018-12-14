13 Aralık reyting sonuçları açıklandı!

13 Aralık reyting sonuçları belli oldu. Dört dizinin yarıştığı dün akşam Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralamasında yine en üstte yer aldı. Peki Avlu, Çarpışma ve Bizim Hikaye kaçıncı sırada? İşte reyting sonuçları...

İzleyicilerin merakla beklediği reyting sonuçları açıklandı. Reytinglerde yarışan dört dizinin sıralaması belirlendi. Geçen haftanın lideri Bir Zamanlar Çukurova yine ilk sırada yer almayı başardı. Reyting sonuçlarına göre Avlu dördüncü, Bizim Hikaye ise beşinci oldu. Çarpışma ise kendine on birinci sırada yer buldu.

REYTİNG SONUÇLARI