13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar!

Tarihin en büyük soygunlarından biri Kasım 2019'da Almanya'nın Dresden şehrinde gerçekleşti. 6 kişilik bir grup sabah 5 sularında girdikleri müzedeki en değerli parçalardan 21 tanesini çalıp kayıplara karıştı. Şüpheliler yakalandı ancak çaldıkları eserler hâlâ ortalarda yok. Peki kimdi bu hırsızlar ve bu soygunu nasıl yapmışlardı? İşte filmleri, dizileri aratmayacak gerçek bir soygun hikâyesi...

Dresden'in tarihi Yeşil Kasa'sının cam muhafazasını kırmak için 9 balta darbesi gerekti. Cam kırılınca iki maskeli hırsız 21 paha biçilmez elmas mücevheri çalıp kayıplara karıştı.

Takvimler 25 Kasım 2019 tarihini gösteriyordu. Sadece birkaç dakika içinde dünyanın en değerli tarihi mücevherleri buhar olup uçtu. Bu olay Almanyatarihinin en büyük soygunlarından biri olarak kayda geçti. Soygunu düzenlediği öne sürülen 6 kişinin yargılanması 28 Ocak günü başladı. Ancak mücevherlerin akıbeti henüz belirlenebilmiş değil.

Peki o gün neler yaşandı? Dahası polis, soygunu hepsi aynı aileden olan bu 6 kişilik çetenin gerçekleştirdiği sonucuna nasıl vardı?

MADDİ DEĞERİ 113 MİLYON EURO AMA…

Dresden şehrinin bağlı olduğu Saksonya Eyaleti Savcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, çalınan mücevherler toplamda 4300'den fazla elmasla süslüydü ve maddi değerleri en az 113 milyon euro'ydu. Dresden Eyalet Sanat Koleksiyonu Direktörü Marion Ackermann ise mücevherlerin tarihi ve kültürel önem bağlamında "paha biçilemez" olduğunu, 113 milyon euro'nun bu değerin çok küçük bir parçası olduğunu söyledi.

Çalınan parçaların neredeyse tamamı, tarihteki ilk Saksonya Kralı 1'inci Frederick Augustus'un zamanında yapılmıştı. Parçalar arasında 1780'lerde yapılmış 15 büyük ve 100'den fazla küçük elmasla süslenmiş bir şapka iğnesi ile toplamda 800'den fazla elmasla bezeli 96 santimetrelik bir kılıç ile kını da yer alıyordu.

Ancak dünyanın dikkatini buraya çeken şey sadece çalınan eserlerin değeri değildi. Soygunu düzenleyenlerin cesareti de akıl alacak gibi değildi.

Marion Ackermann

İÇERİDEN DESTEK VE ÇOK İNCE PLANLAMA GEREK

Geçmişte Londra Emniyeti'nde (New Scotland Yard) özel operasyon komutanı olarak da görev yapmış olan güvenlik danışmanı Roy Ramm, CNN'e yaptığı açıklamada, böyle suçların gittikçe azaldığını belirtti ve ekledi:

"Kapalı devre kamera sistemleri ve her türlü teknolojik koruma sayesinde, güvenlik önlemleri iyileşti. Dolayısıyla daha soygunu gerçekleştirmeden ya da iş üzerindeyken yakalanma riski de arttı. Böyle bir soygun için içeriden birilerinin bilgi vermesi ve çok ama çok detaylı bir plan kurmuş olmanız gerek."

MAVİ AUDI GÜMÜŞ RENGİ OLDU

Polis müfettişlerine göre, soygundan dört ay önce, şüphelilerden biri Dresden'in kuzeybatısında bulunan Magdeburg şehrinden ikinci el koyu mavi bir Audi S6 getirdi. Soygunda kaçış için kullanılacak olan bu otomobil aslında çoktan kayıtlardan silinmişti. Ancak polise göre, çete üyeleri bununla yetinmeyip aracı gümüş grisine boyadı sadece tavanını koyu renk bıraktı.

Ramm, "Bu bana şunu gösteriyor: Bu insanlar çok ince ince plan yapmışlar. Akıllarından soygunun detaylarını ve polisin tepkisinin ne olacağını geçiriyorlarmış. Aynı zamanda polisin faaliyetlerini zora sokacak ve kendilerine daha fazla zaman kazandıracak yollar da arıyorlarmış" yorumunu yaptı ve şöyle devam etti:

"Eğer araç olay yerinden ayrılırken bir görgü tanığı tarafından görülseydi ve o kişi aracı tarif edebilseydi, polis araçla ilgili soruşturma başlatacaktı. Bu soruşturma daha karmaşık, daha zor bir hal alacak, polislere zaman kaybettirecekti."

Mücevherler Odası

PARMAKLIKLARI YAPIŞTIRICIYLA TUTTURMUŞLAR

Diğer yandan polis kaynaklarına göre, çetenin hazırlıkları sadece kaçış aracıyla sınırlı değildi.

Yetkililere göre, soygundan birkaç gün önce, hırsızların kasaya girmek için kullandıkları pencerenin parmaklıkları kesilmişti. Ancak metal çubukların yerinde olmaması, birilerinin dikkatini çekebilirdi. Bu nedenle şüpheliler kestikleri parçaları yapıştırıcıyla tutturmuştu, dışarıdan bakıldığında hiçbir sorun yoktu.

Söz konusu pencere kör noktadaydı, yani güvenlik kameralarının kapsamının dışında kalıyordu. Saksonya Parlamentosu'nda bir soruya yanıt veren Eyalet Kültür ve Turizm Bakanı, bütün bölgenin "mutlak karanlıkta" olduğunu söyledi.

Hırsızlık anında devreye girmesi gereken bir hareket sensörü de çalışmamıştı. Bakanlık açıklamasında, alarmın soygundan bir gün önce çaldığı için kapatıldığı, güvenlik görevlilerinin de mekanizmayı yeniden çalıştırmayı unuttuğu belirtildi. (CNN, alarm zafiyetiyle ilgili daha fazla detay için Saksonya Savcılığı'na başvurdu ama soruşturma devam ettiği için yetkililer yorum yapmaktan kaçındı.)

ÖNCE YANGIN ÇIKARIP ELEKTRİKLERİ KESTİLER

Polise göre, çete 21 Kasım 2019 sabahı saat 4.50'de harekete geçti.

Önce Yeşil Kasa yakınlarındaki bir elektrik dağıtım merkezinde yangın çıkardılar. Böylece elektrikler kesildi, sokak lambaları söndü ve Yeşil Kasa'nın çevresi karanlığa gömüldü.

Ardından saat 4.57'de kasaya doğru ilerlemeye başladılar.

Polisin güvenlik kamerası görüntülerinden edindiği izlenime göre, nereye gideceklerini çok iyi biliyorlardı.

Aynalarla kaplı Hazineler Salonu'nun penceresinden binaya girdikten sonra hızla Armalar Odası'ndan geçtiler ve müzenin en değerli parçalarının sergilendiği Mücevherler Odası'na girdiler.

Kamera görüntülerine göre, içeri girip muhafazanın camını kırmaları mücevherleri alıp müzeden ayrılmaları sadece birkaç dakika sürdü. Ackermann, Alman devlet televizyonu ZDF'ye yaptığı açıklamada, hırsızların sergideki tüm mücevherleri çalamadığını çünkü bazıların bulundukları yere dikili olduğunu söyledi.

HER ŞEY 13 DAKİKADA OLUP BİTTİ

Ancak kaçmadan önce odaya toz şeklinde bir yangın söndürücü sıkarak izlerini örtmeyi de ihmal etmediler.

Ramm, "Ayak izleri suçluların giydikleri ayakkabıların tespiti için çok sık kullanılır. Suçlular genelde eldivenlerinden ve diğer eşyalarından kurtulurlar ama ayakkabılarını unuturlar. Dolayısıyla adli tıbbın süreceği izi bozan her şey, bunu tereddüt ederek söylüyorum ama, faydalıdır" diye konuştu.

Polis yetkilileri soyguncuların olay yerinden yukarıda bahsettiğimiz Audi ile kaçtığını, müzeye girdikleri ilk andan sadece 13 dakika sonra yani 5.10 civarında aracı 5 kilometre mesafedeki bir yeraltı otoparkında terk edip ateşe verdiklerini söyledi. Bu kadar yakında yanan bir araç bulan polisler, bunun soygunla bağlantısını hemen kurdu.

Ramm, "Bir otomobil kullanıp da geride DNA izi bırakmamak neredeyse imkânsızdır. Dünyanın dört bir yanında küçük DNA kanıtlarının bulunduğu ve araçların sürücülere bağlandığı vakalar yaşandı. Dolayısıyla otomobilin yakılması tamamen DNA kanıtlarını gizlemek içindi" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ NEDEN MÜDAHALE ETMEDİ?

Polisin, çalınan eserlerden birinden hareketle Apolet Operasyonu olarak adlandırdığı operasyon, müzenin güvenlik görevlilerinin daha soyguncular içerideyken yaptığı ilk yardım çağrısıyla başladı.

Kasanın iki güvenlik görevlisi, soygunun gerçekleştiğine önlerindeki monitörlerden şahit olmuş ancak müdahale etmemişti. Polise göre bu çok da doğru bir karar değildi. Ancak Ackermann, görevlilerin güvenlik protokollerini uyguladığını söyledi.

Ramm ise polis dedektiflerinin soruşturmaya önce müze çalışanlarından başladığını belirterek, "Böyle olayların yaşanabilmesinin tek yolu, soygunculara içeriden sağlam bilgi gelmesidir" dedi. Ramm şöyle devam etti:

"Örneğin odanın içinden lazer ışınları geçmediğini ya da zeminin basınç hassasiyetli olup olmadığını bilmeniz gerekir. Yaptıkları şey fazlasıyla riski. Dolayısıyla bina hakkında kapsamlı bir araştırma yaptıkları muhakkak."