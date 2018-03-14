13 EV, 5 DÜKKANI SOYDULAR!
8 kişi tutuklandı!
2017 Aralık - 13.03.2018 tarihleri arasında, Girne Bölgesinde meydana gelen birçok ev/dükkân açma ve hırsızlık (13 ev açma ve 5 dükkan açma) meseleleri ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde 8 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 2017 Aralık-13.03.2018 tarihleri arasında, Girne Bölgesinde meydana gelen birçok ev/dükkân açma ve hırsızlık (13 ev açma ve 5 dükkan açma) meseleleri ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, olayla bağlantısı olduğuna inanılan toplam sekiz kişi (W.J.M.(E-22), B.P.M.(E-24), F.M.M.(E-28), F.T.R.(E-24), M.R.M.(E-23), C.K.E.(E-30), M.M.(E-22) ve H.N.T.(E26) tutuklanmış ve bahse konu şahısların tasarruflarında birçok elektronik eşya (TV, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, play station) ile kol saati bulunarak emare olarak alınmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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