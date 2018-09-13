13 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gün içinde endişe duyduğunuz konular ön planda olabilir. İlgilendiğiniz bazı konular size kriz çıkarabilir. Finansal konularda kontrolünüz dışında gelişen olaylarla karşılaşmanız mümkün. Parasal konularda yeni kararlar vermek isteseniz de aceleci olmamalısınız. İşlerinizde detaylara dikkat etmenizde fayda var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gün içinde eşinizle ilgili konularda dikkatli olmaya çalışın. Yanlış anlaşılmalara açık bir günde olabilirsiniz. Beklemediğiniz konularda çatışmalar olabilir. İlgilendiğiniz işlerinizde sezgilerinizden yararlanabilirsiniz. Sizi uğraştıran durumlardan kaçınmaya dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde güven ve paylaşım içinde olacağınız kişilerle birlikte olabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Çalışma hayatınızdaki sorunların üstesinden geleceğiniz bir gündesiniz. İşlerinizde daha fazla risk alabilirsiniz. Akıcı koşullar söz konusu. Gün içinde merak ettiğiniz mistik konulara yoğunlaşabilirsiniz. Gizli konular sizi daha çok içine çekecektir. Araştırmalar yapmak, bilgili kişilerle buluşup sohbet etmek sizin için çok keyifli olacaktır.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün keyif aldığınız işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz. Kendinizi rahat ifade edeceğiniz insanlarla görüşmeniz mümkün. Sorumlu olduğunuz işlere yön vermek iyi olacaktır. Sezgilerinizi kullanırsanız işlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Gün içinde felsefi konular dikkatinizi çekebilir. Mistik turlara ilginiz artabilir. Kendinizi tatil planı yaparken bulabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gün içinde sorumlu olduğunuz konuları rahatça yapabilirsiniz. Risk içeren konular hakkında iyice araştırma yapmanızda fayda var. Bulunmuş olduğunuz topluluklarda sorumluluğunuzun artmasını talep edebilirsiniz. Bir konuda liderlik yapmak sizin için motive edici bir güçtür. Bu sorumluluk kariyeriniz açısından başarınıza başarı katacaktır.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kendinizi sosyal gruplar içinde bulabilirsiniz. Çeşitli konular gündeminizi oluşturabilir. Gün içinde kendinizi huzursuz ve gergin hissedebilirsiniz. Kalabalık ortamlarda bulunmak sizi krizi sokabilir. Birçok konuda detaylara takılmanız ve eleştirmeniz gerilmenize yol açabilir. Kendiniz bu gruplardan soyutlayıp keyif aldığınız alanlara yönelebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Maddi kaynaklarınızla ilgili yenilikler yapabileceğiniz bir gündesiniz. Elinizde olmayan sebeplerden dolayı finansal konularda krizler yaşamanız mümkün. Maddi alanda bütçeleme yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi kullanmanız sizi başarıya götürecektir. Ortak konularda sorunlar yaşanabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün farklı konulara yönelebilirsiniz. Kişisel olarak önem verdiğiniz konularla ilgilenmek istemeniz mümkün. Bedensel sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Kendinizi ruhen yorgun hissedebilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak için uygun koşullar var. Üzerinizdeki gerginliği atmak için spor yapabilir ya da açık havada yürüyüşe çıkabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gündeminizi finansal konular oluşturabilir. Kontrolünüz dışında gelişen maddi konular canınızı sıkabilir. Günün ilerleyen aşamalarında daha akıcı koşullar söz konusudur. Yeteneklerinizi ve zekânızı kullanarak içinde bulunduğunuz krizden çıkmanız mümkün. Rahatlamak için kültürel konulara yönelebilir, arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaş gruplarıyla görüşmek size iyi gelecektir. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Sorumlu olduğunuz konularda hayal gücünüzü kullanabilirsiniz. Finansal konularınızla ilgili dalgalanmalar olabilir. Hevesli olduğunuz konularda daha fazla şey öğrenmek isteyebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Ev ve aile hayatınız ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Beklenmedik aksiliklerle karşılaşmanız olası. Kendinizi huzursuz ve gergin hissedebilirsiniz. Başkalarından gelecek desteklerle sorumlu olduğunuz konuları daha iyi yönetebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha çok paylaşım içinde olabileceğiniz zamanlar var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sorumlu olduğunuz konularda bütünü görmekte zorlanabilirsiniz. Hayallere dalabilir, gerçeklikten uzaklaşabilirsiniz. Kendinize ve ihtiyaçlarınıza odaklanacağınız zamanlar içerisindesiniz. Yaratıcı yönlerinizi romantik bir şekilde ortaya koymanız mümkün. İkili ilişkilerinizde duygularınızı çok derin yaşayabilirsiniz.