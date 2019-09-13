13 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün işinizde beklentilerinizin de üstünde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Bu gelişimler sizi derin bir uykudan uyanmışçasına olumlu ve güçlü bir şekilde etkileyecek. Bu durumda rahatsızlık duyduğunuz bir çok şeyi, istediğiniz yönde düzenleyerek bazı kişi ve olayları da yaşamınızdan çıkaracaksınız. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz insanın beklenmedik bir itirafı ile şaşırabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün işinizde alacağınız haberler sizi bir kararın eşiğine getirebilir. Ani kararlardan kaçın. Tepki vermeden önce etraflıca düşünmelisiniz. Özel yaşamınızda ise fiziksel çekiciliğinizin bir hayli yüksek olduğu bir gündesiniz karşı cinsin yoğun ilgisi başınızı döndürebilir ve kalıcı olmayan beraberliklere yönelebilirsiniz. Dikkatli davranın.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Zor hafta nihayet bitiyor ancak işinizdeki sorunlu gelişmeler halen devam ediyor. Bugün tartışmalara fırsat vermemeli ve sakinliğinizi koruyarak hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda da eş ya da sevgilinize karşı sakin tavrınızı sürdürmeyi başarırsanız mükafatınızı da aşkla alacaksınız. Kredi kartlarınızda kontrolü kaybetmek üzeresiniz, dikkat.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Uzun süredir işinizle ilgili bir değişiklik yapma düşüncesindeydiniz. Bugün sizin için yeni bir kapı açılabilir. Alacağınız teklif tüm hayatınızı baştanbaşa değiştirebilir. Karar vermeden önce etraflıca düşünmelisiniz. Romantik hayatınızda daha sakin ve dürüst olacağınız bir gündesiniz. Birlikte olduğunuz eş ya da sevgilinin sağlık problemleri ile ilgilenebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün ve daha sonrası için yaşanacak olumsuzluklara karşı kendinize hakim olmalısınız. Olayları ertelemekten kaçının. Sakince yüzleşmek ve konuşmak birçok şeyi çözecektir. Son günlerde partnerinizin sağlık sorunları artmaya başladı. Ona zaman ayırmalı ve sağlığı konusunda özenli olmalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugünlerde ailenizle ilgili sorunlu bazı konular gündeme gelebilir ama sizin için sorunları aşmak çok zor olmayacaktır. Bugün oldukça pozitif bir ruh halinde olup çevrenizde is hayatınızda olup biten her şeyi son derece akılcı bir şekilde değerlendirip, doğru kararlar alabilirsiniz. Hırçınlıklarınız ve ben merkezli düşünmeniz ilişkilerinizde daha önce yaşadığınız hayal kırıklıklarına bir yenisini daha ekleyecektir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün herşey ardı ardına sıralanmış gibi hem iş hem de özel yaşamınızda sizin dışınızda gelişen zorluklar ile karşılaşabilirsiniz. Ancak gücünüzün farkına vardığınız anda her şey kontrol altına girecek. Size yapılan haksızlıklara boyun eğmeyin yeterli. Bu arada sağlığınıza dikkat, artan baş ağrılarınız sizi bugünlerde üzebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün işinizde gergin saatler yaşanabilir. Çalışma arkadaşlığı yaptığınız kişilerle, eleştiriden uzak ve ılımlı bir şekilde anlaşmaya çalışmanız bugünün anahtarıdır. Özel yaşamınızda ise, beraber olduğunuz insana yeteri kadar söz hakkı tanımazsanız; anlaşmanız tabi ki mümkün olmaz. Sakin ve anlayışlı davranın aşkı kibire mağlup etmeyin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Son zamanlarda artan gelecek kaygılarınızı bırakın ve özgürleşin. Her şey olması gerektiği gibi ilerlerken siz yalnızca yapmanız gerekenleri yerine getirin ve yaşamın akışında ki yerinizi alın. Aşk hayatınızda gerginliklere ve ani kararlarla ayrılıklara sebep olacak davranışlar içinde bulunmamaya dikkat edin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Özellikle son günlerde şunu aklınızdan çıkarmayın, zayıflıklarınız birilerinin iştahını kabartabilir. Güvensizlik hissi gün boyu sizi rahatsız edebilir ve bu haliniz çalışma arkadaşlarınız tarafından suiistimal edilebilir. Dikkatli olun. Özel yaşamınız da ise partnerinizle planlarınızda aksaklıklar olabilir. Üzülmeyin ve anın tadını çıkarın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Popülerliğiniz iş hayatınızda kalıcılığınıza kalıcılık başarınıza başarı katacak. İşinizle ilgili konularda rakipler ve iş birliği içinde olduğunuz kişilerin arkanızdan çevirdiği dolaplar ortaya çıkabilir. Kime değer verip kimi yaşamınızdan uzaklaştırmanız gerektiğinin farkına varabilirsiniz. Uykusuzluk sorunları nüksedebilir dikkat.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün iş yaşamınızda birlikte çalıştığınız insanların sizi yanlış yönlendirmelerine karşı dikkatli olmalısınız. Elbette fikir alışverişleri olmalı ancak sizi kalıba sokmalarına izin vermemelisiniz. Özel yaşamınızda ise uzun bir süre önce tatsız şekilde sonlanan ilişkinin kahramanı yeniden karşınıza çıkabilir. Duygularınızla mantığınızı bir arada dengeleyerek kararlar verin.