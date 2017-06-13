13 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün geleceğinizle ilgili planlamalar yapabilirsiniz. Sosyal konulara daha fazla ilgi gösterebilirsiniz. İşlerinizde başkalarının fikirlerini alabilirsiniz. Planlarınızda aksamalar yaşanabilir. Ticari konular gündeme gelebilir. Gün içinde dostlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Geleceğe taşımak istediğiniz işlerde farkındalık yaşayabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz konuları ilerletmek için üstlerinizden yardım alabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek sizin için iyi olabilir. Programlarınızdaki sıkışıklıkları çözmek sizi zorlayabilir. Konuların üstesinden gelmek için yeni gündemler bulabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün kafa yorduğunuz işlerinizi daha rahat görebileceksiniz. Yeni konulara ilgi duyabilir, bunlar için araştırma yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek ve düşüncelerinizi onlara açmak iyi gelebilir. Gün içinde sorumlu olduğumuz konularda ivme kazandırmak isteyebilirsiniz. Ticari konularda kısmetli durumlar söz konusu.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün hayatınızla ilgili sizi endişelendiren konular gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde ortaklı konularda karar vermek isteyebilirsiniz. Finansal konularda gelişime açıksınız. Kriz yaratan konulara karşı sakin kalmanızda fayda var. Güçlü iletişiminizle olayları daha rahat organize edebileceksiniz. Ticari konular gündeme gelebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Sabah saatlerinde eşinizle ilgili konulara uyumlu yaklaşabilirsiniz. Sizi uğraştıran durumlara karşı temkinli davranmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde karşınızdaki kişiye kendinizi ifade etmek önem kazanabilir. Duygusal anlamda keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Çalışma hayatınızdaki koşullar sizi yorabilir. Sorumluluklarınızın artacağı bir gündesiniz. İşlerinizde denetleneceğiniz zamanlar olabilir. Eğitsel konularda daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Ticari işlerinizde artışlar olabilir. Destek göreceğiniz bir gündesiniz. Olgunlaşmasını beklediğiniz olaylarda gelişmeler olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün keyif alacağınız işlere yönelebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarılı olabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular sizi oyalayabilir. Sevdiğiniz şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Birçok işi bir anda yapmak isteyebilirsiniz. Yeni konular sizi cezbedebilir. Sevdiklerinize zaman ayırabilirsiniz. Kardeşlerinizden destek alabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün emlak konularıyla ilgilenebilirsiniz. Evinizde bir takım değişiklikler yapmak için araştırma yapabilirsiniz. Gün içinde ailenizle ilgili konularda daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi tekrardan toparlamak için fırsatınız olacak. Ev hayatınızla ilgili teknik konularla ilgilenebilirsiniz. Ticari konularda gelişmeler olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gündeminiz yoğun olabilir. Etrafınızdaki insanlarla uyum içinde hareket etmek isteyebilirsiniz. Gün içinde sorumlu olduğunuz konuları toparlayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylarla ilgilenebilirsiniz. Ticari anlaşmalar için uygun zamanlar var. Kardeşlerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Teknik işlerinizi halletmeniz için uygun bir gün.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün yapacağınız harcamalarınızı kontrol altında tutmalısınız. Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde yeniden harekete geçmek için çaba gösterebilirsiniz. Alacağınız destekler sizi biraz olsun rahatlatacaktır. Sanatsal faaliyetlere zaman ayırabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Sabah saatlerinde daha olumlu hissedeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel olarak önem verdiğiniz konularda gelişmeler olabilir. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek için çaba gösterebilirsiniz. Gün içinde ikili ilişkilerinizde gelişmeler olabilir. Keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bazı konuları kabullenme içine girebilirsiniz. Fikir sahibi olduğunuz konularda fazla ısrarcı olmamaya çalışın. Sorumlu olduğunuz işlerinizde engeller çıkabilir. Ticari konularda gelişmeler olabilir. Teknik işlerinize önem verin.