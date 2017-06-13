13 İLKOKUL KAPATILIYOR!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bazı okulları kapatmak ve birleştirmek istediğini belirterek, bu tip girişimleri “kabul etmeyeceklerini” kaydetti.

Yazılı bir açıklama yapan Maviş, “Son dönemde adı kendi yakınlarına menfaat sağlamakla ve arazi dağıtmakla anılan UBP-DP hükümetinin, arazi değeri ölçülemeyecek kadar kıymetli olan Gazi İlkokulu ve Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nu kapatarak arazileri kime peşkeş çekeceğini merak ediyoruz?” ifadesini kullandı.

“160 OKULA KARŞILIK 192 CAMİ VAR”

Bakanın, yeni okullar veya ek derslikler yapmak yerine, okul birleştirmek, kapatmak, birleştirerek sınıflarda öğrenci sayısını daha da artırmak, kalabalık sınıflardan bunalan aileleri özel okullara kaçırmak istediğini iddia eden Maviş, “Ülkemizde 160 okula karşılık 192 cami olduğunu ve yeni camii inşaatlarının eklenerek devam ettiğini gerçeği ortadayken Özdemir Berova okul kapatmaya çalışan bakan olarak tarihe geçecektir” ifadesine yer verdi.

Maviş, şöyle devam etti:

“Kendi seçim bölgesi olan Girne’nin tamamında öğrenci nüfus yoğunluğunu görmezden gelen Özdemir Berova, eğer bu yıl Girne’ye yeni okul inşa ettiremezse, çocukları eğitimsiz bırakan bakan olarak da tarihe geçecektir. Özdemir Berova’nın Yedidalga İlkokulu, Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, Zümrütköy İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Çamlıbel İlkokulu, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa Özel ve İş Eğitim Merkezi, Büyükkonuk İlkokulu, Yedikonuk İlkokulu, Gazi İlkokulu, Canbulat İlkokulu ve Kaplıca İlkokulu’nu kapatacağı veya birleştireceği yönünde kendi başına girişim başlatmasını kabul etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatırız.”

Maviş, okulların kapatılmasını önlemek adına mücadele edeceklerini belirterek, okulların kapatılmasını değil, yaşatılmasını ve daha çok okul yapılmasını istediklerini kaydetti.