13. MAAŞ MÜJDESİ!
13. maaşlar bugün ödeniyor!
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Kamu çalışanları ve emeklilerin 13’üncü maaşlar bugün ödeniyor..
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’ye yaptığı açıklamada 13’üncü maaşların planlandığı gibi bugün ödeneceğini açıkladı.
Amcaoğlu daha once BRT’ye yaptığı açıklamada 13’üncü maaş ödemelerinin 23 Aralık’ta yapılacağını açıklamıştı.
Etiketler : Kamu çalışanları, emekliler, 13’üncü maaşlar, ödenme
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