13. Maaşlar 3 Ocak’ta ödeniyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz kamu ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.Oğuz 13. Maaşların 3 Ocak 2022 tarihinde ödeneceğini açıkladı…

Emeklilerin Aralık maaşlarını yarın çalışanların Perşembe günü alacağını yineleyen Oğuz Temmuz ayına ait ek mesilerin ise bugün ödeneceğini ifade etti..

Taşımacılıkla ilgili geriye kalan ödemelerin Çarşamba ya da Perşembe günü ödeneceğini kaydeden Oğuz, öğrencilere yönelik bursların da Ocak ayının ilk haftası veriledeğini kaydetti.

Bakan Oğuz Aralık ayı sonu itibarıyla oluşacdak 6 aylık hayat pahalılığı miktarının Ocak ayı maaşların yansıtılacsağını da ifade etti.

BRTK