“13. Maaşların ödenmesi sıkıntılı”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili, Başbakan Ersan Saner, “ salgın sürecinin başarı ile atlatılması ve yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması için bir an önce hükümetin çalışmaya başlaması, bütçenin geçirilmesi ve Türkiye ile yeni bir mali işbirliği protokolüne ihtiyaç olduğunu” söyledi. Başbakan Saner, “ Aralık ayında 400 milyonluk bir açığımız var. Mevcut durumda 13 maaşlar için sıkıntı var. Vatandaşımıza negatif enerji yayma gibi bir şey yapmak istemem ama hükümetin bir an önce güvenoyu alması 2021 yılı bütçesini halletmemiz ve Türkiye ile yeni bir mali protokol yapmamız şarttır. Anavatan Türkiye’nin desteğimiz olmazsa covid-19 süreci altından kalkmamız mümkün değildir” dedi. Saner, “ hükümetin sorun yaşamadan güvenoyu alacağını” kaydetti Başbakan Ersan Saner dün gece bir televizyon programına katılarak soruları yanıtladı.

Ersan Saner, “ niçin ilk kez size görev verildiğinde bir hükümet kurmadınız da şimdi kuruyorsunuz” şeklindeki bir soruyu yanıtlarken, “ ilk hükümeti kurma görevi aldığında ülke ihtiyaçları için bir icraat hükümeti kurmak istediğini ancak güven oyu alacak bir hükümet kurma noktasına gelemeyince demokratik teamüller gereği görevi iade ettiğini ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin bir deneme yapması olanağını yarattığını” belirtti.

Saner şöyle dedi: “ Birinci turda hükümet kurmak için zorlasaydık toplumda bir takım farklı sıkıntılara yol açabilirdik diye inanıyorum Bu bağlamda ikinci turda ülkeyi erken seçime götürecek, mevcut sorunları çözecek bir azınlık hükümeti kurma model üzerinde yoğunlaştık ve netice itibariyle de böyle bir hükümeti meydana getirdik. İhtiyaç daha da belirginleşti ve biz elimizi taşın altına koyduk. Hatırlayacaksınız, Bir TV programına telefonla katılmıştım. O gün daha, hükümet kurma görevi CTP’deydi. O programda bir sivil toplum kuruluşunun başkanı, ‘ kimse hükümet kurmak istemiyor. Bu dönemde hükümet kurmak ateşten gömlek giymektir’ demiş ben de onu yanıtlarken biz UBP olarak bir hükümeti kurma konusunda iddialıyız. Ateşten gömlek giymeye de hazırız. Biz UBP’yiz, en sıkıntılı dönemde olsa ne pahası ne olursa olsun elini taşın altına koyarız’ demiştim. İşte UBP olarak şimdi onu yapıyoruz. Kimin için yapıyoruz? Halkımız için yapıyoruz. Sorumluluk duygusu ile yapıyoruz”.

“ÜÇ PARTİNİN FİKİR BİRLİĞİ VAR”

Başbakan Ersan Saner, bir başka soru üzerine de“ 3’lü hükümetin kurulmasında görüş birliği sağlanması açısından bir sıkıntı yaşanmadığını” belirtti ve “ Zaten hükümet ortaklarımızla 1 ay önce Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde aynı idealler için birlikte çalıştık. Kıbrıs konusu, kapalı Maraş’ın açılmasına bakışımız aynıydı. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda başarıyı daha kolay yakaladık. 3 parti arasında Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde oluşan fikir birliği, hükümet kurmada etkili oldu” dedi.

“ 20 VEKİLİMİZ DE BAKANLIK YAPABİLİR”

Saner, Bakanları nasıl atadığı ile ilgili bir soruya ise şöyle yanıt verdi: “Eğer ülkeye başbakan olmaya namzetseniz, kendi partiniz içinde bir takım istişare yapar karar üretirsiniz. Yaptığınız istişare içinde 20 vekil var ve tümünün bu görevi iyi yapacağına inanıyorum. Seçerken zorlandığımı ifade etsem doğru olur. Hükümeti kurarken tabii ki kendi hür irademi kullanarak Bakan arkadaşlarımı belirledim. Gerek Tahsin Ertuğruloğlu gerekse Oğuzhan Hasipoğlu Dışişleri Bakanlığı görevini görevi en iyi şekilde yapabilecek isimlerdir. Sayın Ertuğruloğlu yıllar yılı dışişleri bakanlığı yapmış ve görüşlerinin ne olduğu toplum tarafından net bilinen bir bakanımız. Sayın Hasipoğlu ise cumhurbaşkanlığı bünyesinde şu anda görev yapan hala Kıbrıs konusundaki bütün komitelerde aktif bir şekilde yer alan bir arkadaşımız. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığında Oğuzhan beyin diğer tarafta da Tahsin beyin olmasının bizim için büyük şans olduğunu düşünüyorum Ünal bey ve avukatı bana jet olayı ile ilgili brifing verdi. Onun dışında ben de bir takım çalışmalar yaptım. O olayda he hangi bir şekilde tek bir kişinin suçlanmasını gerektirecek bir durum yok. Diğer üç Bakan arkadaşımız elbette diğer arkadaşlarımız gibi başarılıydılar ama biz yeni bir enerji gelmesi için değişikliği uygun gördük. Bunu başka şeylere yormak, hele hele Türkiye’den para gelmesine bağlamak yanlıştır. Türkiye’den para anlaşmaya ve projelerinize göre gelir. Ben daha önce de Bakanlık yaptım ve biliyorum”.

“GÜVENOYU SORUN OLMAYACAKTIR”

UBP Genel Başkan Vekili Başbakan Ersan Saner, programda “ bazı milletvekillerinin sağlık sorunları nedeniyle hükümet listesinin okunduğu Meclis toplantısına geç geldiklerini ancak güven oylamasında bir sorun yaşanmayacağını” belirtti. Saner şöyle konuştu: “ UBP’deki bütün arkadaşlarımızın sorumluluk sahibi olduğunu biliyorum. Özellikle cumhurbaşkanlığı döneminden bu yana hepsi ile sıkı bir çalışma içerisindeydim. Oğuzhan beyin böbrek taşı sıkıntısı olduğunu biliyorum. Yasemin hanım da Meclis’e rahatsız bir şekilde geldi ve sonra hastaneye gitti. Güven oylaması sıkıntısı yaşayacağımız durum söz konusu değildir.” “

VATANDAŞLIK KONUSUNDA DÜZEN SAĞLANACAK”

Başbakan Saner , “ yeni hükümetin vatandaşlık konusunda ne yapacağının sorulması üzerine de şöyle konuştu: Herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Biz Hükümet Protokolü’ne aynen şunları yazdık; “Halkımızın hassasiyetleri ile ülkemizde çalışma izni ile bulunan çalışanların beklentileri gözetilerek vatandaşlık konusunun bir düzen ve disipline kavuşması için çalışma yapılacaktır. Ama yaşanan gerçekler ve mevcut yasalarımız vardır. Yasalarımız eğer evli erkek KKTC vatandaşı ise eşi 1 yıl içinde vatandaş olabilir diyor…Eğer kadın KKTC vatandaşı ise eşi 3 yıl içinde vatandaş olur. Bu kurallar şimdi değil eskiden konuldu. Bu bağlamda bekleyen vatandaşlıklar varsa olacak. Ya da bu ülkede doğacak 18-19 yaşına gelecek insanlar vatandaş olamayacak ve gidecek. Bunu gönlünüz kabul eder mi? Bizim hedefimiz hak eden insanların vatandaşlık almasıyla ilgilidir. Bu konuda hükümet protokolüne sadık kalarak yürüteceğiz.”

“UBP OLAGANÜSTÜ KURULTAYI YAPILACAKTIR”

Başbakan Saner UBP Olağanüstü Kurultayı ile ilgi bir soruyu yanıtlarken de şöyle dedi: “ UBP Olağanüstü Kurultayı’nı yaptı ama ikinci tura kalan arkadaşlarımızın çekilmesi nedeniyle sonuçlandıramadı. Kimse merak etmesin bu süreç tamamlayacaktır. Parti Meclisi’nin oy birliği ile aldığı karar vardır. Alınan karara hükümet çalışmaları bitince uyacağız. 18 milletvekilinin taahhüdü var. Olağanüstü Kurultaya tek adayla gideceğiz, Olağan Kurultayız ise Ekim 2021’dedir. Onun ne zaman yapılacağına da yine Kurultay’dan sonra en yetili organımız olan Parti Meclisimiz karar verecektir.”

BRTK