13 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gelecekten beklentilerinizin yüksek olduğu, iyimser bir gündesiniz. Bugünün taze enerjisi ile kendinizi daha canlı hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınıza karşı daha hoşgörülüsünüz. Bilgi almak ya da vermek amaçlı sosyal aktivitelerde yer alabilirsiniz. Kalabalık ortamlarda bulunabilir ve neşeli konuşmaların merkezinde yer alabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Kariyerinizle ilgili konulara odaklanmanız gereken bir gündesiniz. İşinizde önemli gelişmeler olabilir. Yeni bir projeye başlamak için doğru bir zaman olmayabilir. Mevcut işlerinizi toparlamaya çalışırken ailenizi ihmal etmemelisiniz. Para konularında aradığınız desteği bulabilirsiniz. Fakat yine de harcamalarınızda çok dikkatli seçimler yapmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yurtdışıyla bağlantılı konularda yeni haberler alabilir, yabancı kişilerle tanışabilirsiniz. Tatil planları yapmak için de uygun bir gündesiniz. Farklı fikirlere açık olduğunuz, öğrenme merakınızın çok arttığı bu günde farklı konularda kaynaklar okuyabilirsiniz. Sizi kişisel olarak geliştirecek ilginç ve öğretici olaylar karşınıza çıkabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün finansal kaynaklar bulmak adına yeni metotlar geliştirebilirsiniz. Ortak kullandığınız varlıklarla ilgili ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kriz yönetimi konusundaki yetkinliklerinizi kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Bu yeni durumlar yatırımlarınızla ilgili önemli fırsatlar da içeriyor. Yatırımlarınızda yenilikler ve değişiklikler gerekebilir. Değişime ayak uydurmalısınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İkili ilişkilerinizde çok daha özverili ve iyimser olabileceğiniz bir gündesiniz. Dengeleri sağlama konusunda oldukça başarılı olabilirsiniz. Anlayışlı konuşmalarınız karşınıza çıkabilecek sorunları kolayca çözmenizi sağlayacak. Bekârlar için de evlilik konularında yeni gelişmeler yaşanabilir. Birlikteliğinizde uyumlu ve güzel zamanlar yaşanabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün çalışma arkadaşlarınız içinde iyimser tavırlarınız ile dikkat çekebilirsiniz. İş konularında yeniliklere açıksınız. Problemlere buluşçu bir bakış açışı getirebilir, yeni çözüm metotları geliştirebilirsiniz. İş organizasyonunuz içinde önemli değişiklikler gündeme gelebilir. Günün yüksek temposu içinde sağlığınızı da ihmal etmemelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Eğlenmeye hevesli olduğunuz pozitif bir ruh hali içindesiniz. Gününüz çeşitli sürprizler ve organizasyon planları ile renklenebilir. Aşk hayatınızda da önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. İnsanların sizi fark edebileceği, tanımadığınız insanlara bile sözünüzü rahatça dinlettirebileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı kullanmaktan çekinmeyin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Evinizde eskimiş ve gereksiz eşyaları geri dönüşüme göndermek için uygun bir göndesiniz. Ev almak ya da evinizin bir bölümünü yenilemek isteyebilirsiniz. Bu konularda fırsatların olduğu, yeniliklere açık zamanlar içindesiniz. Geleceğinizi güvence altına almak için başka yatırımlar imkânları da karşınıza çıkabilir. Kararlarınızda sezgilerinize güvenebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Müthiş bir hareketlilik içinde olacaksınız. İletişim konularında adeta patlama yaşayabilirsiniz. Telefonlarınız susmayacak gibi görünüyor. Yakın çevrenizde de bazı değişiklikler yaşanabilir. Özellikle kardeşleriniz ve iş arkadaşlarınız arasında sizden destek bekleyen kişiler olacak. Yakınlarınızla paylaşımda bulunmaya özen gösterin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Parasal konularda hareketlilik içinde olabilirsiniz. Eşinizden ya da ortağınızdan Harcamalarınız kadar gelirlerinizde de bir büyüme olabilir. Alacağınız haberlere dikkat edin. Maddi kaynaklarınızı genişletmek için karşınıza güzel fırsatlar çıkabilir. İş yerinizde de bazı yenilikler gündeme gelebilir. Bu yenilenme sizi hem unvan hem de maddi anlamda getiri sağlayabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün hayatınızda yeni başlangıçlar yapmak için son derece güzel bir gün olacak. İyimserliğiniz ve pozitif enerjinizle kendinizi fark ettireceksiniz. Kendinizle ilgilenebilecek ve sizi geliştirecek konulara ağırlık verebileceksiniz. Enerjiniz hatırı sayılır derecede artacağından fiziksel aktiviteler yapmaktan çekinmenize gerek yok.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sizi şaşırtacak beklenmedik haberler alabilirsiniz. Hakkınızda bazı gizli kalmış konuların tekrar gündeme gelmesi mümkün olabilir. Sezgisel olarak şüphe duyduğunuz konuları araştırmanızda fayda olabilir. Yeni adımlar atmaktansa kendinizi dinlemeye vakit ayırabilirsiniz. Bugün çeşitli ruhsal çalışmalar yapmak için de uygun bir gün.