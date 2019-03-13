13 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün zihinsel olarak çok yoğun bir gündesiniz. İşe ait önemli konular gündeminizi etkileyebilir. Konuşma ve yazışmalar günün büyük bir kısmını kapsayabilir. Yakın çevrenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Zekanızı kullanacağınız işlerde dikkatli olmanızda fayda var. Öğleden sonra kendinizi daha dışa dönük hissedebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler, işlerinizi kolaylaştıracaktır. Kişisel yetenekleriniz sizi daha iyi yerlere taşıyabilir. Sizde daha fazla sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda koşullar hızlanabilir. İşlerinizi yetiştirmek için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönlenebilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken zamanlar var. İlerleyen saatlerde daha eğlenceli vakitler geçirmek için etrafınızdaki insanlarla yeni programlar yapmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bilinmeyen konularla ilgili yaşayacağınız olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çözmekte zorlanabilirsiniz ve bu sizi kabullenmeye götürebilir. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizde rahatlama söz konusu olabilir. Daha dışa dönük davranabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gelecek beklentilerinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Dernekteki işlerinize yönelmek isteyebilirsiniz. Bununla birlikte işteki sorumluluklarınız da artabilir. Üstlerinizle birlikte yeni girişimlerde bulunmak durumunda kalabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde kendinize ayıracak zamanınız olacaktır. Şanslı koşullar söz konusu.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş hayatınızda hedeflerinize ilerlemek için daha fazla sorumluluk almaya hazır bir gündesiniz. Tanınma arzusu ile üstlerinizle daha fazla iletişimde olmak isteyebilirsiniz. Annenizle ilgili konular zaman zaman gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde daha şanslı koşullar oluşabilir. Gün içinde iletişim yönünde yoğunluk yaşayabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Yabancılarla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İnançlarınızın sıkı savunucusu olduğunuzu hissedebilirsiniz. Gün içinde hareket etme ve sınırlarınızı aşmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. İşe ait önemli konularla uğraşacağınız zamanlar olabilir. İlerleyen saatlerde daha eğlenceli işler yapmak isteyebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Duygusal yönden bağlayıcı koşullara doğru çekilebilirsiniz. Ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Kendinizi yorabilecek koşullara karşı hazırlıklı olmanızda fayda var. Banka işlerinizle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Öğleden sonraki zamanlarınızı daha keyifli geçirebilirsiniz. Daha eğlenceli ve şanslı koşullar söz konusu.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdaki kişiyle olan ilişkinizde uyum arayışında olabilirsiniz. Dava sürecindeyseniz, gelişmeler yaşanabilir. Çalışma hayatınızda önemli konular gündeme gelebilir. Daha fazla sorumluluk alma durumunda kalabilirsiniz. İlerleyen saatlerde hareketli zamanlar yaşanabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Çalışma hayatınız ve sorumluluklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir Çalışma arkadaşlarınızla birlikte yeni planlamalar yapabilirsiniz. Sizi yoran yıpratan koşullarda başkalarından destek alacağınız zamanlar olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde daha dışa dönük olabilirsiniz. Eğlenceli vakit geçirebilmek için organizasyonlara katılabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün kendinizi yaratıcı işlerde daha iyi ifade edebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapacağınız zamanlar var. Gün içinde iş hayatınız yoğun geçebilir. Üstlerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız kişilerle programlar yapabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Ailevi koşullar gündeminizi etkileyebilir. Evde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilmeniz söz konusu. İş hayatınızda üstlerinizle ilgili koşullarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yeni sorumluluklar yüklenebilirsiniz. İlerleyen saatlerde keyfinizi yerine getirecek koşullar söz konusu.