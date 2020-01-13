13 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugünlerde işlerinize odaklanmanız ilişkinize odaklanmanızdan daha iyi olacaktır. Özel hayatınızda yaşadığınız sorunlardan dolayı iş yerinizdeki performansınızın düşmesi patronunuzun gözünden kaçmıyor. Dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Size duygusal olarak yük oluşturduğuna inandığınız eşyalarınızdan kurtulma vakti geldi. Bugün çatı katınızda ya da kilerinizde sakladığınız eski eşyalarınızı elemeye başlayabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Hayatınızda artık belirli bir düzeni oturttuğunuzun farkına varmalısınız. Her şey kendi ahengi içinde akıp gidiyor. Endişelenmeyi bırakın ve günün tadını çıkarın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sabırlı olmaya çalışmak bu kadar da zor olmasa gerek! Konu ilginizi ne kadar çok çekiyorsa sabretme eşiğiniz de o kadar çabuk düşüyor. İstediğiniz şeyi elde edeceğinizden şüphe yok fakat bu aceleciliğiniz başınıza bela olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Eğer istediğiniz gibi başarılı olamıyorsanız vazgeçmemelisiniz. Denemeye devam etmekten vazgeçmeyin. Azimli bir şekilde çalışmak sizi başarıya götürecektir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Son zamanlardaki çalışmalarınız meyvesini vermek üzere. Evrene ne istediğinizi net bir şekilde belirtmiş olmanız ise bu süreçte size çok fayda sağlamış olmalı. İşinizde terfi almanız olası.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Yarım bıraktığınız işleri artık toparlamalı ve sonuca ulaştırmalısınız. Her işin ucundan yarım yarım yapmak bir yere varmanıza yardım olmayacak.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Susmak bilmeyen bir telefonunuz ve hızına asla yetişemediğiniz bir e-posta trafiğiniz var. Bu yoğunluk enerjinizi tüketiyor. Günün sonunda bunun farkına vardığınızda kendinizi rahatlatacak bir şeyler yapmayı deneyin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Ne kadar yorgun olursanız olun kişisel bakımınıza özen göstermeyi ihmal etmeyin. Bu ilk başta kendinize daha sonrasında birlikte zaman geçirdiğiniz insanlara olan saygınızı gösterir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Kendinizi bir maraton koşucusu olarak hayal edin. Koşmanız gereken çok uzun bir yol var ve güzel olan şey tahmin ettiğinizin aksine bitiş çizgisine erişmek değil de yol boyunca etrafınızdaki güzelliklerin farkına varabilmek. Yetiştirmeniz gereken işlerle boğuştuğunuz anlarda bu benzetmeyi kendinize hatırlatmanız iyi olacak.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İçinizde saklı olduğunu bildiğiniz kaynakları ortaya çıkarma zamanı. Kendi yaralarınızı sarabilmek için içinizde sakladığınız ‘ilaçları’ nasıl çıkaracağınızı gayet iyi biliyorsunuz, bunu inkâr etmeyin. Emin olun ki dertlerinizin çözümleri de kendi içinizde

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Başlamak başarmanın yarısıdır diye boşuna dememişler. Gözünüzde büyüttüğünüz işe başladığınızda aslında ne kadar hızlı ilerlediğinizi göreceksiniz.