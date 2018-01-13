13 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Bu kendinizi geliştirebilecek olanaklar bulabilirsiniz. Hareketsiz kalmamalı ve yeniliklere açık durmalısınız.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Parasal konularda daha bağlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak riskli bir durum karşısında daha cesur olmaya gayret etmelisiniz.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Bugün eşinizle ya da sevgilinizle ilgili konulara daha fazla duyarlılık göstermeniz beklenebilir. Daha iyi bir dinleyici olmaya çalışmalısınız.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Hafta sonu olmasına karşın önemli işler ve uğraşlar içinde olabilirsiniz. Çalışkan olabileceğiniz bir gündesiniz.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Genel olarak şanslı olabileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı konulara, eğlenceye daha çok zaman ayırabilirsiniz.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Bugün eve ait işler daha çok tamamlanması gereken konular ağır basıyor. Evle daha çok ilgilenmeniz gerekiyor.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Bugün yakın çevrenizle, kardeşlerle ilişkiler daha çok dikkat edebilir. Görüşmelerinizi de tamamlamaya bakmalısınız.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )
Eğer alışveriş yapacaksınız aceleci davranmamalısınız. Kararlarınızı yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha çok dikkat çekebilir ve kişisel adımlar atabilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı nedenler de olabilir.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün biraz sabırlı olmak ve fazla iddialı davranmamak gerekiyor. Duygusal açıdan geçmişten kaynaklanan koşullar ağır basmakta.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konular açısından oldukça güzel olabilir. Ancak sizi bağlayan sorumluluklar da var.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bugün dikkat çekmek ve öne çıkmak konusunda daha başarılı olabilirsiniz. Ancak yüksek beklentilerinize de dikkat etmelisiniz.
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