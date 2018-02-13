13 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün saat 08:43’ten 18:11’e dek Ay boşlukta. Kariyerinizde sağlayacağınız başarılar için hırslı olabileceğiniz bir gündesiniz. Sorumluluk alanınızda haddinden fazla katı olmamaya dikkat etmelisiniz. Doğrudan iş odaklı yaklaşımınız iletişim problemleri yaratabilir. İş ile ilgili görevlerinizi bitirdikten sonra akşam saatlerinde sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla birlikte olabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün saat 08:43’ten 18:11’e dek Ay boşlukta. Gün içinde mevcut işlerinizi ve kişisel sorumluluk alanınızdaki konuları toparlayabilirsiniz. Bugün ayrıca gündeminize yabancılarla ilgili konular girebilir. Akşam saatlerinde iş konularında farklı fikirlere açıksınız. Öğleden sonraki sıkkınlığın ve bunaltıcı durumların akşam saatlerinde ferahladığını görmek mümkün olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün saat 08:43’ten 18:11’e dek Ay boşlukta. Akşam saatlerine kadar endişe yaratan durumlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Finansal konularda ciddiyet arz eden konular akşam saatlerinde uzaklardan alacağınız iyi haberlerle yerini rahatlamaya bırakabilir. O zamana dek işlerinizi tamamlamak için sabırlı olmaya ihtiyacınız var.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün saat 08:43’ten 18:11’e dek Ay boşlukta. İlişkilerinizde sizden beklentilerin arttığı ve bir takım gerginliklerin yaşanma ihtimalinin olduğu bir gün. Değişken durumların üzerinizde baskı yaratması mümkün olabilir. Akşam saatlerinde ise ortaklaşa para konularında bir takım fedakârlıklar yapmanız gereken durumlar oluşabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün saat 08:43’ten 18:11’e dek Ay boşlukta. İş ortamınızda çalışma arkadaşlarınızla birlikte disiplinli olmanız ve zamanı iyi kullanmanız gereken bir gün. Sizi strese sokan, yorucu konulara karşı dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinizde ise eşiniz ya da ortağınız ile ilgili konularla ilgilenmek durumunda olabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün saat 08:43’ten 18:11’e dek Ay boşlukta. Gün içinde yaratıcı faaliyetlerle ya da sevdiğiniz şeylerle ilgilenebilirsiniz. Aşk ilişkinizde değişken ve yorucu durumlar sizi biraz strese sokabilir. Akşam saatlerinde ise bilim ve teknoloji konularıyla ilgilenmeniz mümkün olabilir. Bugün bazı çalışma arkadaşlarınız için fedakârlıklar yapmanız gereken bir gün olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün saat 08:43’ten 18:11’e dek Ay boşlukta. Gün içinde kariyer konularında bazı olumsuzluklar ve stres yaratan durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle ailenize karşı davranışlarınızda daha hoşgörülü olmaya gayret edebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise sizi iyi hissettirecek koşullar oluşmakta. Çocuklarınızla birlikte olabilir ya da yaratıcı faaliyetler içinde bulunabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün saat 8:43’ten 18:11’e dek Ay boşlukta. Gün içinde iletişim ve hareket halinde olma ihtimaliniz yüksek. Yakın çevreniz ya da akrabalarınızla ilgili olarak yorucu koşullar içinde olmanız mümkün. Akşam saatlerinde ise eviniz ve ailenize zaman ayırmak için uygun koşullar var. Ailevi konularda fedakârlıklar yapabilir ya da bazı konuları bir sonuca bağlayabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün saat 8:43’ten 18:11’e dek Ay boşlukta. Bugün para konularında elde olmayan sebeplerle bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan kaçının. Günün ilerleyen saatlerinde ise konuşma ve görüşmelerin arttığı bir zaman dilimi içine girebilirsiniz. Yakın çevreniz ya da kardeşlerinizden bir takım destekler görebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün saat 8:43’ten 18:11’e dek Ay boşlukta. Gün içinde eşinize ya da ailenize zaman ayırmak yerine bazı kişisel sorumluluklarınıza eğilmek durumunda kalabilirsiniz. Ailenizin ihtiyaçlarını göz ardı etmemelisiniz. Günün ilerleyen saatlerinde ortaya çıkabilecek bazı finansal konularda bazı sonuçlanmalar ya da bitişler yaşanabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün saat 8:43’ten 18:11’e dek Ay boşlukta. Uykunuzu tam alamamış, güne yorgun başlamış olabilirsiniz. Gün içinde bazı beklenmedik, kontrolünüz dışında ve kabullenmeniz gereken olaylar yaşayabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde ise biraz kendinize vakit ayırabilir, kişisel olarak önemsediğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Çalışma ortamınızla ilgili bir konu gündeme gelebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün saat 8:43’ten 18:11’e dek Ay boşlukta. Gün içinde gelecek planları yaptığınız konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz fakat ataletinizi kırmak kolay olmayabilir. Enerjinizin düşük olduğu bir gün olabilir. Kadınlarla ilgili konuları yönetmekte zorlanabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise içinize dönebilir ve olayları daha kabullenici bir durumda olabilirsiniz.