13 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Birçok şey üst üste geldi bu sıralar. Sizin özgürlük odaklı ruhunuz bu sıralar kendinizi iyi hissetmemenize sebep oluyor. Biraz daha sabretmelisiniz. Bu süreç gelip geçici. Sonrasında kendinizi iyi hissedeceksiniz.



BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün duygularınızı gizlemek zor geliyor. Nasıl duygular içinde olduğunuzu karşınızdaki insana anlatmak gelecek içinizden. Siz yine de çok fazla kendinizi açmamaya çalışın. Kapalı kutu olmak her zaman merak edilmeyi sağlar.



İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Endişe etmeyi gerektiren bir durum söz konusu değil. İş hayatınızda ve özel hayatınızda istediğiniz gibi bir ortam içindesiniz. Ev ve aile hayatında ne kadar aynı durum geçerli olmasa da ilerleyen süreçte düzelmeyecek diye bir şey yok. Biraz mental olarak rahatlamanız gerekiyor.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün sizi biraz gergin görüyoruz. Kendinize hakim olmalı ve sağa sola çatmamalısınız. Kimsenin kalbinin kırılmasına gerek yok. Sonra siz de sakinleşince üzülmeyesiniz… Maddi olarak biraz daha kesenin ağzını sıkmanız gerekiyor. Aksi takdire biraz sıkıntı çekeceksiniz.



ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İş yaşamınızda insanlara güvenmemenizin bir sebebi var. Maddi konularda bu kadar risk almak yetti artık. Biraz da garanti işlere finans sağlamalı ve eksiden artıya çıkmalısınız. Yaptığınız planların hiçbiri para olmadan yapılamıyor…



BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Ailenize ekstra zaman ayırdığınız bu dönemlerde biraz frene basmak isteyebilirsiniz. Kendinizi güçsüz hissettiğini yeter artık. Biraz da kendinize vakit ayırmalı ve dimdik toparlanarak ayağa kalkmalısınız. Ayrıca inat etmeyi de bir kenara bırakın…



TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Etrafınızdaki insanların ruh hali sizi neden bu kadar ilgilendiriyor. Bırakın istedikleri gibi düşünsünler. Siz kendi yolunuza bakın. Sizi mutlu eden aktiviteleri yapmaya devam edin. Zira ilerleyen dönemde buna pek vaktiniz olmayabilir.



AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Yaratıcılığınız ile insanları etkilemeyi sürdürüyorsunuz. Farkında olmasanız bile herkes sizin bu özelliğinizi takdir ediyor. Zira yaratıcılık öyle herkeste olan bir özellik değil. Kendinizi diğer konularda da geliştirmeli ve hiçbir zaman yeter dememelisiniz.



YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Size yakın olan insanların sizi bu kadar derinden etkilemesine izin vermemelisiniz. Özellikle sevgilinize karşı olan duygusal bağınız, onun söylediklerinden hemen etkilenmenize sebep oluyor. Kendinizle konuşmalı ve buna bir son vermenin yollarını düşünmelisiniz.



OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Maddi konularda sizi yakından ilgilendiren olaylar yaşayabilirsiniz. Kendiniz hakkında soranlara pek bilgi vermezseniz, biraz daha gizemli görünebilirsiniz. Bu durum uzun vadede sizin faydanıza olacaktır. Bu yüzden maddi kazançlarınız ile ilgili olarak sorulan sorulara net cevaplar vermemeye tercih edebilirsiniz.



KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün kendinizi hem fiziksel hem de duygusal anlamda çok enerjik hissediyorsunuz. Bu enerjinizi atmanız için sevdiğiniz insanla güzel bir aktivitede bulunabilirsiniz. Maddi olarak kendinizi biraz daha güvence altına almayı düşünebilir, birikim yapmak için çaba sarfedebilirsiniz.



BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Balık burçları bugün ne istediklerini çok iyi biliyorlar. Arkadaşlarınızla plan yapmak istediğiniz her halinizden belli oluyor ancak onlar bugün müsaitler mi? Onlarla konuşun. Eğer uygun değillerse farklı programlar düşünün. Maddi olarak kazanç elde edebileceğiniz bugünde arkadaşlarınızla vakit geçirmek yerine iş üzerine yoğunlaşmayı tercih edebilirsiniz.

